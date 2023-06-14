هيئة الدواء تشارك في اجتماع منظمة التعاون الدولي لتنظيم مستحضرات التجميل

شاركت هيئة الدواء المصرية بالاجتماع الربع سنوي الأخير للدورة الحالية من اجتماعات منظمة التعاون الدولي لتنظيم مستحضرات التجميل ICCR-17، بصفتها عضوا مراقبا بالمنظمة؛ وذلك بحضور 76 مشارك من الهيئات الرقابية وممثلي الصناعة من 17 دولة ومنطقة حول العالم.

شمل اللقاء مناقشة آخر مستجدات أنشطة مجموعتي العمل التي تشارك بها هيئة الدواء المصرية؛ الأولى المعنية بدراسة استراتيجيات متكاملة لتقييم سلامة مكونات مستحضرات التجميل، والثانية المعنية بدراسة سبل التواصل مع متلقي الخدمة.

كما تم مناقشة تفاصيل الإعداد للاجتماع السنوي المرتقب لتلك الدورة السابعة عشر، والذي من المقرر عقده بمدينة برازيليا بالبرازيل في يوليو ٢٠٢٣، وكذا استعدادات مجموعتي العمل لعرض مجمل أعمال الدورة.

يأتي ذلك تأكيدا على حرص هيئة الدواء المصرية على تعميق توطين صناعة مستحضرات التجميل، وانتهاج سياسة الباب المفتوح، وتعميق أواصر التعاون الدولي، الذي يمثل محورًا بالغ الأهمية في استراتيجية الدولة المصرية لدعم الخطط التنموية بشتى المجالات.

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