بـ"حملة وندوة توعوية".. الأقصر تحتفل باليوم العالمي للتبرع بالدم (فيديو وصور)

نظم فرع الهيئة العامة للرعاية الصحية بمحافظة الأقصر، بالتعاون مع ديوان المحافظة، اليوم الأربعاء، فعالية الاحتفال باليوم العالمي للتبرع بالدم الذي يوافق 14 يونيو من كل عام، الذي أعلنت منظمة الأمم المتحدة الاحتفال به هذا العام تحت شعار ( تبرّع بالدم، تبرّع بالبلازما، شارك الحياة، شارك كثيرا).

تضمنت الاحتفالية، عقد ندوة توعوية بديوان عام محافظة الأقصر، شهدها محمد عبد الفتاح سكرتير عام المحافظة، وحاضر فيها الدكتور أحمد البرعي مدير فرع هيئة الرعاية الصحية بالأقصر، والدكتور محمد محمود أبو جاد مسئول برامج سلامة وتوافر الدم بمكتب منظمة الصحة العالمية بمصر.

وعقب الندوة، تم تنظيم حملة للتبرع بالدم شارك فيها سكرتير عام محافظة الأقصر، ومدير فرع هيئة الرعاية الصحية بالأقصر، وعدد من موظفي الديوان العام بالمحافظة، وموظفي فرع هيئة الرعاية الصحية.

من جانبه، أشاد المستشار مصطفي ألهم محافظ الأقصر، بحملات التبرع بالدم، خلال لقائه مع وفد من فرع هيئة الرعاية الصحية بمحافظة الأقصر، علي هامش الاحتفالية، مؤكداً أن التبرع التطوعي من اسمي الأعمال الإنسانية نظراً لدوره المؤثر في إنقاذ أرواح المواطنين، والعمل على تحسين صحة المرضى والارتقاء بجودة الخدمات الطبية.

فيما أكد سكرتير عام محافظة الأقصر، أهمية تعزيز الوعي لدي أفراد المجتمع بالتبرع بالدم للمساهمة في نشر الممارسات الصحية السليمة وتقوية الروابط الإنسانية بين أفراد المجتمع الواحد.

وأشار مدير فرع هيئة الرعاية الصحية بالأقصر، إلى أهمية نشر الوعي بالتبرع التطوعي بالدم لإنقاذ حياة المواطنين، لافتاً إلي الدور الهام الذي يمكن أن يؤديه كل فرد من خلال التبرع الثمين بالدم.

وفي نفس السياق، شاركت مديرية أوقاف الأقصر بقيادة الشيخ سيد محمد عبدالدايم مدير المديرية، وعدد من دعاتها في الاحتفال الذي أقامته الهيئة العامة للرعاية الصحية بالأقصر، بمجمع الأقصر الطبي الدولي، بمناسبة اليوم العالمي للتبرع بالدم، وذلك في إطار حرص المديرية على المشاركة في الفعاليات الاجتماعية والوطنية التي تقيمها الجهات المختلفة للدولة بمحافظة الأقصر، وللمساهمة في نشر الممارسات الصحية السليمة تنفيذاً لتعليمات ديننا الحنيف.

يذكر أنه تم الإعلان عن الاحتفال باليوم العالمي للتبرع بالدم كحدث سنوي منذ عام 2005 من قبل المنظمة العالمية للصحة، وذلك بهدف تقديم الشكر والتقدير للمتبرعين بالدم المتطوعين في جميع أنحاء العالم، وذلك نظرا للأهمية البالغة لعملية التبرع بالدم بالنسبة للصحة العامة، وفي تقوية الروابط الاجتماعية وتعزيز بناء مجتمع متضامن.

اليوم العالمي للتبرع بالدم (1)

اليوم العالمي للتبرع بالدم (2)

اليوم العالمي للتبرع بالدم (3)

اليوم العالمي للتبرع بالدم (4)

اليوم العالمي للتبرع بالدم (5)

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اليوم العالمي للتبرع بالدم (7)

اليوم العالمي للتبرع بالدم (8)

اليوم العالمي للتبرع بالدم (9)