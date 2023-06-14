بتكلفة 265 مليون جنيه.. محافظ قنا يتفقد أعمال مشروع الصرف الصحي بمدينة الأمل

أجرى اللواء اشرف الداودي محافظ قنا، جولة ميدانية بمجمع الأمل السكنى بمركز نجع حمادي، وذلك لمتابعة بدء أعمال إنشاء شبكات الصرف الصحي، التي يتم تنفيذها تحت إشراف شركة مياه الشرب والصرف الصحى بقنا، رافقه الدكتور حازم عمر نائب المحافظ، والمهندس رجب عرفة رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحى والمهندس وليد أبو العباس مدير عام التخطيط العمراني، والدكتور علاء شاكر مدير وحدة برنامج التنمية المحلية بقنا وأشرف أنور رئيس مدينة نجع حمادي وعدد من القيادات التنفيذية المعنية.

استمع محافظ قنا إلى شرح عن أعمال تنفيذ شبكة الصرف الصحي التي تجري بطول 70 كيلو متر باقطار مختلفة من 250 ملي إلى 1500 ملي، وسيتم الإنتهاء من اعمال التنفيذ في فترة أقل من 18شهر ، بتكلفة إجمالية 173 مليون جنيه، بالإضافة الي تنفيذ شبكة صرف صحي اخرى بطول 37 كيلو متر باقطار مختلفة من 250 ملي الي 1500 ملي، وسيتم الإنتهاء من أعمال التنفيذ في فترة أقل من 12 شهر بتكلفة إجمالية 92 مليون جنيه.

وقال محافظ قنا، إن الاعمال التي تجري بالمدينة تأتي بموجب بروتوكول بين محافظة قنا وشركة مياه الشرب والصرف الصحى بقنا لإنشاء شبكات مياه الشرب والصرف الصحي بمجمع الأمل السكنى وتوصيل مرفقي مياه الشرب والصرف الصحي للمجمع.

وأضاف الداودي أنه تم الإنتهاء من تمهيد الطرق الداخلية للمدينة، وأن كافة الشوارع أصبحت جاهزة للبدء في تنفيذ خطوط وشبكات المرافق من خلال مد الخطوط على جوانب الطرق الرئيسية أسفل الأرصفة بما يسمح بإصلاح الأعطال مستقبلا دون إحداث أى أضرار فى طبقة الأسفلت أو تعطيل حركة السير، حفاظًا على المظهر الحضارى للمدينة.

يذكر أن مدينة الأمل حلم انتظره الكثيرون لأكثر من 20 عاما، قبل أن يصبح حقيقة علي أرض الواقع، من خلال إنشاء مدينة سكنية متميزة، تضم بنية تحتية متطورة، ومؤسسات خدمية على أعلى مستوى، حيث تقع على مساحة 1539 فدان ‪تم تقسيمها إلى 11820 قطعة بمساحة 240 م لكل قطعة، سيتم توزيعها على أعضاء 60 جمعية، ومن المقرر أن تستوعب المدينة 250 ألف نسمة وسوف تضم العديد من المؤسسات الخدمية (تعليمية – صحية – إدارية – اجتماعية – ثقافية – رياضية – أمنية – بريدية - محطات وقود – منشآت ترفيهية - مسطحات خضراء).