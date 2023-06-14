فيزا تعلن عن إطلاق برنامج تسريع التكنولوجيا المالية بإفريقيا

أعلنت شركة Visa المدرجة في بورصة نيويورك تحت الرمز NYSE: V، اليوم الأربعاء، عن إطلاق برنامج تسريع التكنولوجيا المالية بإفريقيا Visa Africa Fintech Accelerator الجديد للمساعدة في تمكين مجتمع الشركات الناشئة في إفريقيا من خلال توفير الخبرة والاتصالات والتكنولوجيا والتمويل الاستثماري، تم تقديم هذه المبادرة من قبل ألفريد ف. كيلي جونيور، الرئيس التنفيذي ل فيزا، في بلومبرج للاقتصاد الجديد بوابة إفريقيا، بمراكش المغربية.



سيمكن برنامج تسريع التكنولوجيا المالية بإفريقيا Visa Africa Fintech Accelerator لحوالي 40 شركة ناشئة كل عام من التطوير والنمو من خلال برنامج تعليمي مكثف مدته ثلاثة أشهر يركز على نمو الأعمال والتوجيه. بعد اكتمال البرنامج، تعتزم Visa تقديم المزيد من الدعم لنمو التكنولوجيا المالية باستثمارات مالية في مجموعة مختارة من الشركات المشاركة، مع تسريع إطلاقها التجاري من خلال الوصول إلى تكنولوجيا وقدرات Visa.



يأتي إطلاق برنامج Africa Fintech Accelerator في أعقاب التعهد الأخير لـVisa باستثمار مليار دولار في التحول الرقمي في إفريقيا والتزامها طويل الأمد بتعزيز اقتصادات إفريقيا ودفع النمو الشامل، ويمكن للشركات الناشئة في مجال التكنولوجيا المالية في جميع أنحاء إفريقيا التقدم للانضمام إلى البرنامج من خلال مرحلتين لتقديم الطلبات كل عام، بدءًا من يوليو 2023. مع مشاركة أكثر من 1000 شركة ناشئة في مجال التكنولوجيا المالية في إفريقيا في مسابقة (Visa Everywhere Initiative (VEI في عام 2022، ستتم الدعوة للنهائيات بالنسبة للبلدان الأفريقية هذا العام للانضمام إلى برنامج التسريع.



وصرح ألفريد ف. كيلي جونيور، الرئيس التنفيذي لـVisa: "تتمتع إفريقيا بواحده من أكثر منظومات التكنولوجيا المالية إثارة وإعجابا في العالم، حيث توفر المواهب الريادية المتميزة لشريحة سكانية من الشباب يتطور بسرعة ويركز على التكنولوجيا الرقمية"، مضيفا "نعمل على زيادة استثماراتنا في إفريقيا لعقود من الزمن وتعزيز الشراكات في جميع أنحاء القارة لدعم الموجة التالية من الابتكار والنمو. سيوفر برنامج Fintech Accelerator الجديد الخبرة والاتصالات والاستثمار لأفضل الشركات الناشئة في مجال التكنولوجيا المالية في إفريقيا حتى يتمكنوا من النمو على نطاق واسع ".



وأضاف: سيساعد دعم شركات التكنولوجيا المالية المشاركة في تعزيز منظومة الأداء من خلال التعقب السريع للابتكارات والتقنيات الجديدة التي توفر حلولًا للتحديات الفريدة في القارة الأفريقية، والتي يمكن أن تعزز الرقمنة في إفريقيا، تماشيًا مع هدف Visa المؤسسي للارتقاء بالجميع، في كل مكان من خلال كونها أفضل طريقة لارسال واستقبال الأموال، فإن هذا الدعم المقدم من شركات التكنولوجيا المالية في إفريقيا سيسهل فرصًا إضافية لتوسيع الشمول المالي.



وقال أوتو ويليامز، رئيس الشراكات والمنتجات والحلول لدى فيزا، في وسط أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا: "يحتل مجتمع التكنولوجيا المالية في إفريقيا موقع الصدارة في ابتكارات الأداء ويربط المزيد من غير المتعاملين مع البنوك بإمكانية الوصول إلى الاقتصاد الرقمي"، مضيفا:"تعمل Visa مع هذا المجتمع المبتكر لإنشاء برامج وحلول جديدة لمساعدة شركات التكنولوجيا المالية على التوسع، مع إتاحة الوصول إلى تكنولوجيا ومنظومة شركاء فيزا. من خلال برنامج Visa Africa Fintech Accelerator الجديد، نتطلع إلى العمل مع رواد أعمال وشركات أكثر ذكاءً لتشكيل مستقبل المال".



وتابع: بالإضافة إلى تعهدها بمليار دولار لإفريقيا، قدمت Visa مؤخرًا العديد من المبادرات والبرامج التجارية لتعزيز نظام الأداء في إفريقيا. وتشمل:

● إنشاء عمليات محلية في جمهورية الكونغو الديمقراطية وإثيوبيا والسودان للمساعدة في دعم وتعزيز المنظومة المالية المحلية. تمتلك فيزا 10 مكاتب في جميع أنحاء إفريقيا تدعم من خلالها الأداء في جميع البلدان البالغ عددها 54 دولة.

● كشف النقاب عن أول استوديو مخصص للابتكار في أفريقيا جنوب الصحراء في نيروبي، كينيا، لتوفير بيئة حديثة للجمع بين العملاء والشركاء للمشاركة في إنشاء حلول الأداء والتجارة الجاهزة للمستقبل.

● تقديم وتوسيع التكنولوجيا الجديدة التي تساعد المستهلكين والتجار الأفارقة على إجراء المعاملات الرقميه وتلقيها، مثل Tap to Phone لتحويل هاتف محمول بسيط إلى محطة نقطة بيع، بالإضافة إلى خفض تكاليف التحويلات من خلال حلول مبتكرة مثل Visa Direct.

● ترسيخ Visa كشريك مرجعي في مجال التكنولوجيا المالية، والعمل مع المبتكرين ورجال الأعمال، بما في ذلك من خلال برنامج مبادرة Visa Everywhere، مع البرامج الوطنية المخصصة في جنوب إفريقيا وكينيا ومصر.

● إطلاق برامج جديدة لدعم تمكين المرأة جنبًا إلى جنب مع الشركاء الماليين، بما في ذلك She’s Next، التي توفر التمويل والتوجيه وفرص التواصل لرائدات الأعمال في الشركات الصغرى والمتوسطة المتنامية في مصر وكينيا والمغرب وجنوب إفريقيا.

● التعاون مع الشركاء لتعزيز الثقافة المالية بعدة لغات، بما في ذلك اصدار نسخ محلية للمرة الأولى من كتاب "مهارات المال العملية" في مصر والمغرب.



الجدير بالذكر أن مبادرة Visa Everywhere هي مسابقة الابتكار العالمية المفتوحة من Visa والتي تعطي الفرصة للشركات الناشئة بتقديم حلولها المبتكرة لحل تحديات الأداء والتجارة في المستقبل.

تم إطلاق البرنامج لأول مرة في الولايات المتحدة في عام 2015، وسرعان ما توسع ليصبح برنامجًا عالميًا. حتى الآن، تقدم ما يقرب من 12000 شركة ناشئة إلى البرنامج - يعمل الكثير منها الآن مع Visa أو عملائها. بالإضافة إلى الجوائز المالية، يحصل الفائزون في VEI على إمكانية الوصول والتعرض إلى شبكات Visa الواسعة من الشركاء في البنوك والتجار والرأسمال الاستثماري والقطاعات الحكومية. يستفيد الفائزون أيضًا من الحصول على تقدير من إحدى العلامات التجارية الأكثر موثوقية وقيمة في العالم.