7.6 مليار جنيه حجم استثمارات مياه الشرب والصرف خلال 9 سنوات بالمنوفية

كشف محافظ المنوفية اللواء إبراهيم أبو ليمون ، أنه خلال الفترة من 2014 وحتي 2023 بلغت جملة الاستثمارات بقطاع مياه الشرب (2,4) مليار جنيه وبلغت( 5 مليار و171مليون جنيه) بقطاع الصرف الصحي لتحقيق نقلة نوعية بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين .

يأتي ذلك انطلاقاً من " الجمهورية الجديدة " التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية ذلك الشعار الذى رفعته مصر كدليل على التحول الشامل الذى تشهده البلاد في كافة النواحي الحياتية.

كما يأتي في إطار جهود اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية لتطوير جودة خدمات مياه الشرب والصرف الصحي كونها تمس حياة المواطن اليومية بشكل مباشر ، وذلك من خلال رفع كفاءة مشروعات البنية التحتية لمشروع خدمة الصرف الصحي وتوصيلها لجميع قرى ومراكز المحافظة للارتقاء بمستوى الخدمات وتغيير واقعهم إلى الأفضل ، بلغت قيمة الاستثمارات لهذا القطاع ما يزيد عن (5) مليار جنيه خلال التسع سنوات ، حيث تم إنشاء وإحلال ورفع كفاءة (12) محطة معالجة ، و(51) محطة رفع ، والانتهاء من توصيل خدمة الصرف الصحي وشبكات الانحدار لـ (64) قرية ، فيما تم الانتهاء من مد شبكات صرف صحى بطول (1125)كم ، وإحلال وتجديد شبكات الصرف الصحي بـ (200) قرية ليصبح إجمالي القرى المخدومة بمرفق الصرف الصحي (157) قرية .

وأشار محافظ المنوفية إلى أن قطاع مياه الشرب يحتل المركز الثاني من قائمة الاعتمادات المخصصة لقطاع الخدمات بالمحافظة بواقع الاستثمارات بلغت (2,4 مليار جنيه) خلال الفترة من 2014/ 2023 ، حيث تنوعت المشروعات المنفذة ما بين إنشاء عدد ( 6) محطات مياه وشبكاتها بطاقة إجمالية 221 م3/ اليوم وإحلال وتجديد (7) محطات مياه بطاقة (71) ألف م3/يوم ، و(121) مشروع محطات حديد ومنجنيز وخزانات وأبار ارتوازية ، فضلا عن الانتهاء من (580) كم مد شبكات مياه جديدة بنواحي المحافظة ، وكذا احلال وتجديد ومد وتدعيم شبكات مياه الشرب بإجمالي أطوال (680) كم .