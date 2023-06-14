محافظ المنوفية يناقش آخر مستجدات الموقف التنفيذي لقطاع الطرق

عقد اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية، اليوم الأربعاء، اجتماعًا لمناقشة آخر مستجدات الموقف التنفيذي لقطاع الطرق بنطاق المحافظة وذلك لدفع وتيرة العمل وإنجاز المهام .

حضر الاجتماع نائب المحافظ محمد موسي ، والمهندس أحمد أبو الروس رئيس الهيئة العامة للطرق والكباري بوسط الدلتا، والمهندس محمد نجيب رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي ، والمهندس محمد شاهين ممثل الهيئة العامة للطرق والكبارى فرع المنوفية ، وخالد النمر رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة أشمون .

تناول اللقاء مناقشة أعمال الرصف والتطوير بطريق 42 ( سنتريس – أشمون ) ، حيث تم إنهاء وضع طبقة الأساس بطول 7 كم ، وكلف المحافظ شركة المنفذة باستكمال أعمال التطوير بالطريق والبدء فوراً في وضع طبقة الرصف مطلع الأسبوع القادم ، ووجه المحافظ رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة أشمون بضرورة المتابعة المستمرة وتسريع وتيرة إنجاز الأعمال وإزالة كافة المعوقات كونه طريق هام وحيوي والمساهمة في تسهيل حركة المركبات وتحقيق السيولة المرورية للمواطنين استجابة للأهالي .

وخلال اللقاء تم مناقشة ووضع الحلول المناسبة لإنهاء أعمال المرافق بعدة طرق بمركزي أشمون والشهداء ضمن خطة المبادرة الرئاسية " حياة كريمة " .

ووجه محافظ المنوفية بأهمية المتابعة المستمرة لجميع المشروعات الجاري تنفيذها بكافة أرجاء المحافظة للإسراع بمعدلات التنفيذ للانتهاء منها فى التوقيتات المحددة ، ولا سيما قطاع الطرق باعتباره من أهم مشروعات البنية الأساسية التي تمس حياة المواطن .