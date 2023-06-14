"المصرية للاتصالات" تحتل المركز الثالث في قائمة فوربس لأقوى 50 شركة عام 2023

كشفت قائمة فوربس الشرق الأوسط عن قائمتها السنوية لأقوى 50 شركة في مصر لعام 2023 والتى تضم الشركات الأكثر ربحية والأعلى من حيث القيمة السوقية والإيرادات وإجمالي الأصول، وجاءت الشركة المصرية للاتصالات فى المرتبة الثالثة بين الشركات المصرية الأقوى.

كانت الشركة المصرية للاتصالات قد حققت نموا في الإيرادات خلال عام 2022 بنسبة 19% مقارنة بالعام السابق لتحقق مبلغ 44,3 مليار جنيه مصري، كما واصلت قاعدة عملائها النمو خاصة فيما يتعلق بعملاء المحمول، حيث ارتفع عدد العملاء بنحو ثلاثة ملايين عميل.

وبلغ الربح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك 17,4 مليار جنيه محققا هامش ربح متميز بنسبة 39% مدعوما بارتفاع الإيرادات على مستوى كافة الخدمات المقدمة والذي حد من الأثر الناتج عن التضخم الذي شهدته مختلف عناصر التكاليف، وحقق صافي الربح زيادة قدرها 9% مقارنة بالعام السابق بمبلغ قدره 9,2 مليار جنيه و10,1 مليار جنيه بعد تحييد أثر بعض البنود الاستثنائية بنسبة نمو قدرها 31 % مقارنة بالعام السابق، كما بلغ صافي التدفقات النقدية الحرة للشركة مبلغ 3 مليارات جنيه بعد استبعاد قيمة الترددات الجديدة ومصروفات الرخصة.

وذكرت فوربس، أن الاضطرابات العالمية، كالحرب الروسية الأوكرانية وارتفاع معدلات التضخم، أثرت على الاقتصاد المصري بشدة، ما أدى إلى شح النقد الأجنبي، وفقدان العملة المحلية نحو 50% من قيمتها أمام الدولار خلال 15 شهرًا الماضية، وقد انعكست التحديات الاقتصادية على قائمتنا السنوية لأقوى 50 شركة في مصر، إذ تراجع إجمالي مبيعات 50 شركة، مقومة بالدولار، بنسبة 16.3% لنحو 32.7 مليار دولار. كما انخفض صافي الأرباح 8.9% لتصل إلى 4.9 مليار دولار. وتراجع إجمالي الأصول 23.3% من 142 مليار دولار في نهاية عام 2021 إلى 109.2 مليار دولار في نهاية 2022. وارتفعت القيمة السوقية لـ50 شركة بنسبة 6.7% لتبلغ 30.4 مليار دولار، بالتزامن مع انتعاش البورصة المصرية بقيادة المؤشر الرئيسي (EGX30) الذي قفز بنحو 20% خلال أول 5 أشهر من عام 2023.

وواصل قطاع البنوك والخدمات المالية هيمنته على القائمة بـ16 بنكًا، يليه العقارات والإنشاءات بـ8 شركات، والصناعة بـ7 شركات. واحتفظ البنك التجاري الدولي (CIB) أكبر بنك مدرج في البورصة المصرية، بصدارة القائمة، بقيمة سوقية بلغت 5.2 مليار دولار، وإجمالي أصول 20.6 مليار دولار، يليه (QNB) الأهلي ثم المصرية للاتصالات.

كذلك سجلت أوراسكوم كونستراكشون، التي حلت في المرتبة 10، أعلى إيرادات بين الشركات المصرية بقيمة 4.2 مليار دولار في عام 2022، تليها السويدي إليكتريك بمبيعات 3 مليارات دولار.