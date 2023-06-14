وزير الري: الدول الأفريقية تحتاج للتعاون سويا للتعامل مع تحديات المياه

استقبل الدكتور هانى سويلم، وزير الموارد المائية والري، اليوم الأربعاء، كيفنتس ميذوينيلا وزير إدارة الأراضي والمياه وخدمات الصرف الصحي بجمهورية بوتسوانا.

وأكد الدكتور سويلم، رغبته فى تعزيز التعاون بين مصر وبتسوانا للتعامل مع التحديات التي يواجهها قطاع المياه وخاصة فيما يتعلق بالتأثيرات السلبية للتغيرات المناخية.

وأضاف أن الدول الأفريقية تحتاج للتعاون سويا للتعامل مع تحديات المياه ، وهو ما يتجلى فى مبادرة AWARe والتى سيتم تحت مظلتها تنفيذ مشروعات للتكيف مع التغيرات المناخية ، وإنشاء مركز إفريقي للتدريب فى مجال التغيرات المناخية .

وأشار إلى سعى مصر الدائم لخدمة الأشقاء الأفارقة خلال رئاسة مصر لمجلس وزراء المياه الأفارقة “الامكاو” لمدة عامين، مع التركيز على التعامل الفعال مع ملف التغيرات المناخية.

وتوجه الدكتور سويلم بالدعوة للوزير البتسوانى لزيارة المركز الإقليمي للتدريب التابع للوزارة والذى أصبح بمثابة مركز إفريقي للتدريب فى مجال التغيرات المناخية.

وأعرب الوزير البتسوانى عن سعادته بزيارة مصر، وحرصه على تعزيز التعاون مع مصر فى مجال الموارد المائية والتعامل مع ملف التغيرات المناخية.