وزير الري: نرغب في تعزيز التعاون مع زامبيا لتحسين عملية إدارة المياه

استقبل الدكتور هانى سويلم، وزير الموارد المائية والري، اليوم الأربعاء، مايك مبوشا وزير تنمية المياه والصرف الصحي بدولة زامبيا.

وأعرب الدكتور سويلم، عن رغبته فى تعزيز التعاون بين مصر و زامبيا لتحسين عملية إدارة المياه والتى تنعكس إيجابيا على حياة المواطنين فى زامبيا.

وأشار إلى أهمية مبادرة “AWARe” التي أطلقتها مصر خلال مؤتمر المناخ الماضى، والتى تركز على القارة الأفريقية فى المقام الأول، سواء من خلال توفير التمويل اللازم لمشروعات التكيف مع التغيرات المناخية بالدول الإفريقية او من خلال التدريب وبناء القدرات للمتخصصين من الأشقاء الأفارقة فى مجال التعامل مع التغيرات المناخية .

من جانبه أعرب مايك مبوشا عن سعادته بزيارة القاهرة ولقاء الوزراء الافارقة ، كما أشار لما تواجهه بلاده من تحديات عديدة فى مجال المياه ، وتطلعه لتحقيق المزيد من التعاون بين الدول الافريقية فى المستقبل ، مشيرا لضرورة التعامل السريع مع ملف التغيرات المناخية والتى تؤثر على قطاع المياه بالقارة الإفريقية .