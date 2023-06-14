محافظ قنا يتفقد أعمال مشروع خط مياه الشرب الجديد بقرية أولاد نجم

تفقد اللواء أشرف الداودي، محافظ قنا، أعمال تنفيذ مشروع خط مياه الشرب الجديد لقرية أولاد نجم بهجورة التابعة لمركز نجع حمادي، وذلك استجابة لشكاوى المواطنين من ضعف وصول المياه للقرية لكونها في نهاية شبكة مياه الشرب بنجع حمادي، رافقه الدكتور حازم عمر نائب المحافظ، والمهندس رجب عرفة رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحى، والنائب فتحي قنديل عضو مجلس النواب.

وقال محافظ قنا، إن شركة مياه الشرب والصرف الصحى تقوم بتنفيذ خط المياه بطول ١٢٠٠ متر، بالإضافة إلى تنفيذ رافع وخزان مياه بتكلفة إجمالية ٣ ملايين جنيه، وذلك لحل مشكلة ضعف المياه عن القرية بشكل نهائي.

وأضاف الداودي، أن الأجهزة التنفيذية بالمحافظة تسعى إلى رفع كفاءة خطوط مياه الشرب بالقرى والتوابع بمراكز ومدن المحافظة وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين، مؤكدا حرصه علي التواصل مع المواطنين ميدانيا وحل المشاكل التي تواجههم.