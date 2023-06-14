"التنسيقية" تشارك في احتفالية سفارة الفلبين بعيد الاستقلال

شارك وفد من تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، في احتفالية سفارة الفلبين، بمناسبة مرور ١٢٥ عامًا على استقلال جمهورية الفلبين.

وقال عز الدين تاجو، سفير الفلبين بالقاهرة، إن العلاقات بين مصر والفلبين قوية، ليس على المستوى الحكومي فحسب، بل على المستوى الشعبي أيضًا، إذ يجمع الجانبين العديد من القواسم المُشتركة التي تُمكن من زيادة سُبل التعاون.

كما دعا في كلمته، إلي زيادة دعم السياحة بين الجانبين، خاصة أن كلا الدولتين لديهما وِجهات سياحية مُميزة.

وتوجه بالشكر إلي الجانب المصري الذي يدعم الجميع في مِحنته، خاصة ما يتعلق باستقبال النازحين من أبناء الشعب السوداني.

من جانبهم، قدم أعضاء وفد التنسيقية التهنئة إلي سفير الفلبين، مُؤكدين علي مواصلة تدعيم مسار العلاقات بين الدولتين علي كافة المستويات.

ضم وفد التنسيقية النائبة هادية حسني عضو مجلس النواب، النائب أحمد قناوي عضو مجلس الشيوخ، وأعضاء التنسيقية أسماء عبدالله، ورحمة محمود، ومحمد الصعيدي،.