بند "نسبة المشاركة" والعروض الخليجية تؤجل تجديد عقد الشحات مع الأهلي

أصبح تجديد عقد حسين الشحات مع النادي الأهلي يمثل الشغل الشاغل لجماهير القلعة الحمراء في ظل تألق اللاعب ومساهمته الكبيرة في تتويج الأهلي بالبطولات في الموسم الحالي وكان آخرها دوري أبطال أفريقيا.

وينتهي عقد حسين الشحات مع الأهلي بنهاية الموسم الحالي، وسط تخوف من رحيل اللاعب مجانا في الميركاتو الصيفي خاصة بعدما تلقى عددا من العروض سواء من السعودية أو الإمارات وأخيرا عرض “مغري” من أحد الأندية القطرية.

وكان الأهلي توصل إلى اتفاق مبدئي منذ فترة مع حسين الشحات للتجديد وأن اللاعب رحب بالاستمرار مع المارد الأحمر، ولكن تم تأجيل التجديد بسبب بعض بنود العقد الجديد بالإضافة لانشغال الفريق بمباريات دوري أبطال افريقيا وحفاظا على تركيز اللاعبين.

وكشف مصدر بالأهلي لـ"البوابة نيوز" أن حسين الشحات أبلغ مسئولي الأهلي ببعض البنود والشروط المالية في عقده الجديد، خاصة بعدما أصبح اللاعب هدفا لعدد من الأندية الخليجية التي عرضت على “الشحات” ضعف ما يحصل عليه مع الأهلي.

وأضاف المصدر أن حسين الشحات طلب من إدارة الأهلي إلغاء بند “نسبة المشاركة” في العقد الجديد حتى لا يتم خصم نسبة من عقده في نهاية الموسم وهو ما رفضه النادي وكان سببا في تأجيل تجديد العقد.

وأشار المصدر إلى أن حسين الشحات وافق مبدئيا على التجديد وبمقابل مادي أقل مما كان سيحصل عليه في حال الانضمام لأحد الأندية الخليجية.

وتابع: أن حسين الشحات ينتظر موقف الأهلي النهائي بشأن بعض البنود في عقده الجديد وبعدها سيحسم موقفة سواء بالاستمرار في القلعة الحمراء وتجديد عقده أو الرحيل لأحد الاندية الخليجية.

وكان الإعلامي أحمد شوبير أكد خلال برنامج “ملعب أون تايم”، المذاع عبر فضائية “أون تايم سبورتس” أن حسين الشحات طلب من إدارة الأهلي تأجيل تجديد عقده بعدما أنهى اتفاقه مع الأهلي بشأن التجديد بعد العودة من المغرب،

وأضاف “شوبير” أن حسين الشحات طلب تأجيل تجديد تعاقده ومنحه مهلة جديدة لأنه تلقى عرضًا مغريًا من أحد الأندية السعودية.