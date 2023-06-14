المايسترو هاني فرحات: محمد منير نجم استثنائي ونقدم احتفالية عالمية بالسعودية

قال المايسترو هاني فرحات قائد أوركسترا حفل "مشواري" الذي يتناول مشوار الفنان محمد منير، إن منير نجم صنع تاريخ بجهد وكفاح، ولذلك أصبح أيقونة فنية عربية لكل الأجيال وسعيد لقيادة الأوركسترا الجمعة القادمة بجدة لأنه حالة فنية خاصة، وهذا يدل علي الحب الكبير من المملكة العربية السعودية قيادة وشعبا للمصريين".

وأضاف هاني في بيان له: "إقامة حفل لمحمد منير في المملكة فكرة المستشار تركي آل الشيخ رئيس هيئة الترفيه، وتم الإعداد له خلال الفترة الماضية بشكل دقيق لكي يخرج بالشكل الذي يليق بالنجم العربي الكبير الذي قدم مشوار فني استثنائي، ولذلك سوف يخرج بطريقة عالمية وهناك مفاجآت كبيرة في الحفل سوف يشاهدها الجمهور العربي في توزيع الأغنيات وأيضا الأوركسترا الذي يضم عازفيين عالميين من بينهم 4 عازفين حاصلين علي جوائز جرامي".

وكان المستشار تركي آل الشيخ رئيس هيئة الترفيه قد أعلن عن حفل جديد في تقويم جدة بالمملكة العربية السعودية للنجم المصري محمد منير تحت عنوان «مشواري» بقيادة المايسترو هاني فرحات، وكتب عبر فيس بوك: حفل مشواري للفنان محمد منير يوم 16 يونيو في بنش مارك بجدة بقيادة المايسترو هاني فرحات".