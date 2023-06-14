ختام العرض المسرحي "يا ليل يا عين" على مسرح المركز الثقافي بطنطا

أسدلت الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة المخرج هشام عطوة، الستار على أحداث العرض المسرحي "يا ليل يا عين"، والذي عرض على مسرح المركز الثقافي لمدينة طنطا على مدار 9 ليال متتالية، خلال الفترة من يوم 5 من شهر يونيو الحالي، وحتى مساء أمس الثلاثاء.

العرض المسرحي بطولة مجموعة من فناني فرقة قومية الغربية المسرحية، ومن بينهم: محمد السايس، محمد جمعة، ناهد محمد، منار السيد، محمد علاء، نعمات نعيم، محمد صبري، علي علاء، فؤاد الشهاوي، نورين إبراهيم، أحمد راضي، تامر يوسف، خالد الخرسيتي، من تأليف بكري عبد الحميد، أشعار مسعود شومان، استعراضات رامي جوهر، ألحان عبد الله رجال، تصميم الديكور سمير زيدان، مخرج منفذ حسن خليل، ومن إخراج محمد صابر.

وتدور أحداثه في إطار من الدراما والاستعراضات، حول أزمة عاطفية تواجهها إحدى فتيات القرية، حينما يقرر أهلها بأن تتزوج من ابن عمها الذي لا تحبه، ويحاولون جاهدين فرض هذا الأمر عليها، لكنها ترفض وبشدة الانصياع لهم، ولا سيما أن قلبها معلق بحب شاب آخر، فيما تتصاعد الأحداث عندما تقف التقاليد والفوارق الاجتماعية الطبقية حاجزا أمام هذا الحب.

يذكر أن العرض المسرحي "يا ليل يا عين" من إنتاج الإدارة العامة للمسرح، التابعة للإدارة المركزية للشئون الفنية، ويأتي العرض ضمن العروض المسرحية لفرع ثقافة الغربية، برئاسة الأديب جابر سركيس، التابع لإقليم غرب ووسط الدلتا الثقافي، برئاسة أحمد درويش.