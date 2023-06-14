وفاة رئيس أركان القوات الجوية في حرب أكتوبر المجيدة

أعلنت صفحة المجموعة "73 مؤرخين"، على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، وفاة اللواء طيار محمد نبيه محمد المسيري، رئيس أركان القوات الجوية أثناء حرب أكتوبر المجيدة، الذي وافته المنية اليوم الأربعاء.

وأعلنت الصفحة، أن العزاء سيقام العزاء بمسجد المشير طنطاوي بمحور المشير بالتجمع، يوم الأحد المقبل 18 يونيو.

كما أعلنت، أن تشيع جنازة اللواء طيارمحمد نبيه محمد المسيري، سيكون اليوم الأربعاء 14 يونيه 2023 من جامع الرحمن الرحيم، بصلاح سالم بعد صلاة العصر.

ولد اللواء طيار محمد نبيه المسيري في القاهرة يوم 7 يناير 1929، حيث انتهى من الدراسة الثانوية والتحق بالكلية الحربية، وتخرج برتبة ملازم ثان بالجيش، وكانت دفعته آخر دفعة أخذت من قوات الجيش لكي تلتحق بالطيران، وكانت الكلية الجوية في ذلك الوقت جزءًا من مطار ألماظة.