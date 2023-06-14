 بتكلفة 776.3 مليون جنيه.. السيسي يفتتح مستشفى كوم حمادة في البحيرة

افتتح الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الأربعاء، مستشفى كوم حمادة بمحافظة البحيرة، عبر الفيديو كونفرانس، على هامش المؤتمر الوطني للشباب بمدينة برج العرب ضمن زيارته اليوم الأربعاء لافتتاح عدد من المشروعات التنموية بمحافظتي البحيرة والإسكندرية.

وقال الدكتور أحمد الفقي، مدير مستشفى كوم حمادة المركزي، إن المستشفى يتكون من 165 سريرًا، 20 سرير عناية مركزة، و47 ماكينة غسيل كلوي، 31 حضانة، و7 غرف عمليات لكل التخصصات، وأجهزة أشعة بكل أنواعها رنين مغناطيسي وأشعة مقطعية وأشعة عادية وجهاز ماموجرام، بتكلفة 776.3 مليون جنيه، وتهدف عملية الإنشاء لتقديم الرعاية الصحية الشاملة التي يحتاجها المواطن لتحسين الخدمات المقدمة للمرضى.

وأجرى الرئيس عبد الفتاح السيسي، جولة تفقدية بجامعة برج العرب التكنولوجية بمحافظة الإسكندرية، كما تفقد مجمع الورش، واستمع لشرح مبسط عن أقسام الجامعة.

وشاهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، جانبا من أعمال ونماذج بعض الطلاب بالجامعة التكنولوجية ببرج العرب.