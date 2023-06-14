الحاجة تفيدة عن لقاء السيسي: «أخيرًا قابلت حبيبي»

قالت الحاجة تفيدة عبد الغفار، أحد نزلاء دار المسنين بقرية الأبعادية بمحافظة البحيرة، إنها سعيدة لمقابلة الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الأربعاء، خلال زياته لافتتاح عدد من المشروعات التنموية بالمبادرة الرئاسية " حياة كريمة".

و أعربت الحاجة تفيدة لـ “البوابة نيوز” عن فرحتها بمقابلة الرئيس السيسي قائلة :" أخيراً قابلت حبيبى"، حيث أنها لم تتوقع أن تقابل الرئيس السيسي، ولم يخطر في بالها أن تقابل الرئيس عبدالفتاح السيسي، مشيرة إلى أنها طالبت من الرئيس أن يحقق لها أمنيتها بزيارة الرسول صلى الله عليه وسلم، حيث وافق الرئيس وطالبها بالدعاء له عندما تذهب لأداء العمرة.

جدير بالذكر، أن محافظة البحيرة شهد زيارة الرئيس عبدالفتاح السيسي، لافتتاح العديد من المشروعات ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" بقرية الأبعادية التابعة لمركز دمنهور وافتتاح مستشفى كوم حمادة المركزى بتكلفة 823 مليون جنيه.