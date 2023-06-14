بعد تنفيذ حكم الإعدام .. محطات في قضية محمد عادل قاتل نيرة أشرف طالبة المنصورة

بعدما أسدل الستار على الفصل الأخير في قضية " طالبة المنصورة نيرة اشرف " التي أثارت جدلا كبيراً على مدار شهور عدة حتى ما بدت بين ليلة وضحاها مدار حديث الرأي العام في مصر وذلك لبشاعة تفاصيل الجريمة النكراء ، من قتل وذبح وتمثيل بجثة تلك الواقعة المأساوية التي لا تزال في أذهان العديد رواد مواقع التواصل الاجتماعي فيس بوك في جميع أنحاء الوطن العربي " لمقطع فيديو يوثق لحظة قيام شاب بأنهاء حياة صديقته بسلاح أبيض بعدة طعنات متفرقة بالجسد امام جامعة المنصورة .

“البوابة نيوز” ترصد محطات محاكمة محمد عادل قاتل نيرة اشرف .

بداية الواقعة عندما تلقت الاجهزة الامنية بلاغا بمصرع الطالبة نيرة أشرف، ذبحاً بسلاح أبيض “سكين” أمام بوابة جامعة المنصورة، وتبين أن المجني عليها طالبة بقسم الاجتماع بكلية الآداب في جامعة المنصورة، وتم نقلها إلى مستشفى المنصورة المركزي ،ولكنها لقيت مصرعها قبل الوصول ، وتمكنت الأجهزة الأمنية، من ضبط الطالب مرتكب الجريمة والأداة المستخدمة فى الجريمة .

مسرح الجريمة

21 يونيو 2022 .. النيابة تحقق في واقعة مقتل الطالبة نيرة اشرف على يد زميلها محمد عادل

التحقيق في الحادث والنيابة تصرح بدفن جثمان الطالبة نيرة أشرف عبد القادر، بمدينة المحلة الكبرى،وذلك عقب ورود تقرير الطب والذي تبين وجود إصابة طعنية بمنطقة الصدر، ما نتج عنه تهتك بالرئة اليسرى، وحدوث هبوط حاد في الدورة الدموية والتنفسية كما حصلت على صورة من تبليغ الوفاة وتصريح الدفن الخاص بها..

23 يونيو 2022.. إحالة المتهم لمحكمة الجنايات

أمر المستشار النائب العام بإحالة المتهم محمد عادل إلى محكمة الجنايات؛ لمعاقبته بتهمة قتل الطالبة المجني عليها «نيرة» عمدا مع سبق الإصرار والترصد بسلاح أبيض والتحفظ على كاميرات المراقبة بمحيط الواقعة .

25 يونيو 2022.. الجنايات تنظر أولي جلسات محاكمة قاتل نيرة أشرف

تنظر محكمة جنايات المنصورة ، أولى جلسات محاكمة المتهم محمد عادل، وذلك في القضية المعروفة إعلامياً بقتل طالبة المنصورة نيرة اشرف عمداً مع سبق الإصرار أمام جامعة المنصورة ، والنيابة تواجه المتهم بمحاضر قامت المجني عليها بتحريرها بأوقات سابقة لإفادته حولها

26 يوليو 2022.. المحكمة تستمع لأقوال المتهم

المحكمة تستمع ،لأقوال المتهم محمد عادل حيث أدلى المتهم باعترافات تفصيلية أمام جهات التحقيق بأنه كان على علاقة بالمجني عليها و كان ضحية تلاعب بمشاعره، وأنه تخلص منها قبل أن تقتله ، وسط حالة من الانتقادات التي وجهتها أسرة المجني عليه للمتهم ..

26 يوليو 2022.. دفاع قاتل نيرة اشرف يطالب بفحص قواه العقلية

تقدم دفاع المتهم ب3 طلبات منهم السماح بزيارة المتهم في محبسه، والكشف الطبي على المتهم لبيان سلامة قواه العقلية، وتأجيل القضية لحين الإطلاع على أوراقها.

26 حظر النشر في قضية نيرة أشرف.. وتأجيل المحاكمة لجلسة

قررت محكمة جنايات المنصورة، حظر النشر في قضية مقتل الطالبة نيرة أشرف أمام باب جامعة المنصورة، وتأجيل نظر قضية المتهم بقتل طالبة المنصورة نيرة أشرف إلي جلسة 28 يونيو الجاري، للاستماع إلى مرافعة الدفاع عن المتهم، بعد أن استمعت إلى أقوال المتهم محمد عادل ومناقشته في أقواله التي أدلى بها أمام النيابة العامة.

28 يونيو 2022.. إحالة أوراق المتهم إلى المفتي

قرر المستشار بهاء الدين المري، رئيس محكمة جنايات المنصورة، إحالة أوراق قاتل نيرة أشرف إلى مفتي الجمهورية، وذلك لإبداء الرأي الشرعي في قرار إعدامه، وحددت جلسة ٦ يوليو المقبل للنطق بالحكم

6 يوليو .. الإعدام شنقًا لقاتل الطالبة نيرة أشرف

قضت محكمة جنايات المنصورة الدائرة الرابعة بمعاقبة الطالب محمد عادل، بالإعدام شنقا لقتله الطالبة نيرة أشرف عمدا مع سبق الإصرار أمام جامعة المنصورة ورأي فضيلة المفتي في قضية أكد أن القتل بسكين موجب للقصاص

3 سبتمبر ..فريد الديب يتقدم بمذكرة الطعن على إعدام قاتل نيرة

تقدم المحامي فريد الديب، دفاع محمد عادل، قاتل الطالبة نيرة أشرف أمام جامعة المنصورة، بطعن أمام محكمة النقض على الحكم الصادر بحق موكله بالإعدام شنقًاوأودع "الديب" مذكرة بأسباب طعنه أمام النقض على حكم الإعدام قبل انتهاء الـ60 يومًا المدة القانونية للطعن على الأحكام الجنائية، وتقدم بحافظة مستندات.

فريد الديب

9 فبراير .. النقض تؤيد إعدام قاتل طالبة المنصورة نيرة أشرف

قضت محكمة النقض برفض الطعن المقدم من المتهم محمد عادل فى قضية نيرة اشرف وتأييد حكم الإعدام الصادر بحقه من محكمة الجنايات، فى القضية رقم 11409 لسنة 2022 قسم أول المنصورة والمقيدة برقم 1191 لسنة 2022 كلى جنايات المنصورة.

14 يونيو.. تنفيذ حكم إعــدام محمد عادل قاتل نيرة أشرف

نفذت الأجهزة الأمنية بمحافظة الدقهلية اليوم الأربعاء حكم الإعدام على محمد عادل المتهم بقتل الطالبة نيرة أشرف، أمام بوابة كلية الآداب بجامعة المنصورة في محافظة الدقهلية، وذلك بعد رفض الطعن المقدم من قبل المتهم.

تنفيذ حكم إعــدام محمد عادل قاتل نيرة أشرف

14 يونيو .. نقل جثمان "محمد عادل" قاتل "نيرة اشرف" لمشرحة المنصورة الدولي

استقبلت مشرحة مستشفى المنصورة الدولى فى محافظة الدقهلية صباح اليوم الأربعاء جثمان المدان محمد عادل قاتل الطالبة نيرة أشرف فى ٢٠ ويونيو من العام الماضى ذبحا وطعنا أمام بوابة توشكى التابعة لجامعة المنصورة والصادر بحكمه حكم الإعدام وذلك عقب قيام جهات التحقيق المختصة بتنفيذ حكم الإعدام وأخطرت أسرته لاستلام جثمانه وسط حراسات أمنية مشددة.