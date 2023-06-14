رئيس جامعة الأقصر يتابع امتحانات كليتي الطب والسياحة والفنادق.. صور

واصل الدكتور حمدي محمد حسين، رئيس جامعة الأقصر، اليوم الأربعاء، جولاته الدورية لمتابعة سير امتحانات الفصل الدراسي الثاني للعام الجامعي 2022-2023، حيث توجه إلى كليتي الطب، والسياحة والفنادق، في إطار جولاته المستمرة لمتابعة انتظام وسير العمل والدراسة بكليات الجامعة؛ حرصا على توفير سبل الراحة للطلاب.

وبدأ حسين، جولته بتفقد الامتحانات بكلية السياحة والفنادق، ورافقه الدكتور صابرين عبد الجليل، عميد الكلية، وحرص على التواصل مع الطلاب والاستماع إلى احتياجاتهم، متمنياً لهم التوفيق والنجاح في حياتهم ليكونوا رموز يحتذى بها في المستقبل.

كما توجه رئيس الجامعة، إلى كلية الطب بمدينة طيبة لتفقد لجان الامتحانات برفقة الدكتور محمد شحات، وعدد من أعضاء هيئة التدريس حيث تفقد سير الامتحانات "عملي وشرائح الباثولوجي" بكلية الطب، واطمأن على توفير المناخ الملائم للطلاب لأداء الامتحانات في سهولة ويسر.

وخلال الجولة التفقدية، قام رئيس جامعة الأقصر، بالمرور علي مقرات وقاعات الامتحانات والمعامل، كما اطمأن على سير الامتحانات وانتظامها في ظل الإعداد الجيد والدقة في الالتزام بالضوابط والتدابير الخاصة بسير العملية الامتحانية، مشدداَ على توفير كافة سبل الدعم والرعاية لأبناء جامعة الأقصر.

واطمأن رئيس الجامعة ومرافقوه، على سهولة ويسر الامتحانات، والتأكد من عقدها في أجواء مناسبة للطلاب، مؤكداً على انتظام سير العملية الامتحانية، وعدم وجود أية معوقات أو عقبات، مثنيًا على التزام الطلاب بالتوجيهات والإرشادات الخاصة بدخول اللجان، منذ بدء الامتحانات.

وأشاد رئيس الجامعة، بالمتابعة المستمرة من قبل عمداء الكليات، لأعمال الامتحانات؛ وحرصهم على تذليل أية عقبات، خلال فترة انعقاد الامتحانات، كما أثنى على جهود إدارات الكليات في الالتزام بالخطة التي وضعتها الجامعة، لأداء الامتحانات، فضلًا عن التزام أعضاء هيئة التدريس، ورؤساء الأقسام؛ بالإشراف المستمر على انتظام سير العملية الامتحانية.

كما وجه رئيس جامعة الأقصر، مسؤولي الكليات مراعاة التنوع في الأسئلة وطبع ورقة الامتحان على وجهين، مشددا على مراقبي اللجان تسهيل وتذليل العقبات للطلاب في اللجان، كما شدد على وجود أعضاء هيئة التدريس والعاملين خلال فترة الامتحانات وعدم الاعتداد بأي إجازات، التي من شأنها قد تحدث خلل خلال فترة الامتحانات.

وتضمنت التدابير الخاصة بالامتحانات، تنظيم دخول الطلاب للجان عن طريق البوابات الالكترونية، ومنع التواجد بالطرقات والتوجه مباشرة إلى لجان الامتحانات، والتأكيد ضرورة تهوية قاعات الامتحانات، وترك جميع الأبواب والنوافذ مفتوحة بصفة دورية.

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