الدفاع الروسية تكشف آخر التطورات على الجبهة في أوكرانيا

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، شن ضربات جماعية بأسلحة دقيقة بعيدة المدى من البحر والجو أصابت مواقع تمركز احتياطيات القوات المسلحة الأوكرانية، وذلك الليلة الماضية.

وقالت الوزارة، إن القوات المسلحة الروسية أصابت نقاط تمركز أفراد القوات المسلحة الأوكرانية والمرتزقة الأجانب ومستودعات الذخيرة والأسلحة والمعدات العسكرية، وتم إصابة جميع الأهداف بنجاح.

ومن ناحية أخرى، قالت نائبة المتحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية، صابرينا سينغ، إن الولايات المتحدة تتلقى معلومات من أوكرانيا بشأن الخسائر في المواجهات، وتأخذ ذلك في الاعتبار عند التخطيط للمساعدة، جاء ذلك حسبما أفادت وكالة أنباء "روسيا اليوم".

وذكرت صابرينا سينغ: "بالطبع، أحد الموضوعات التي نناقشها مع الأوكرانيين هو فقدان القدرات القتالية والخسائر، وكل ما يلزم، وأي أنظمة لا تعمل كما ينبغي، هناك خط اتصال مباشر على مستويات مختلفة في هذا الشأن مع كييف عند التخطيط للمساعدة ".

وأعلن البنتاجون، تخصيص الحزمة الأربعين من المعدات العسكرية لأوكرانيا بمبلغ 325 مليون دولار من مخزوناتها.