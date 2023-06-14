الرئيس السيسي يشهد فعاليات المؤتمر الوطني للشباب بمحافظة الإسكندرية

شهد الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم /الأربعاء/ فعاليات المؤتمر الوطني للشباب، المنعقد في محافظة الإسكندرية.

ويُعد المؤتمر ملتقى للحوار المباشر بين الدولة المصرية ومؤسساتها المختلفة والشباب المصري الواعد الذي يطمح في مستقبل أفضل لوطنه من خلال رؤية وطنية وتخطيط علمي وحوار بناء.

ويشارك في المؤتمر عدد كبير من الشباب؛ يمثلون كافة شرائح وقطاعات الشباب المصري من شباب الجامعات والرياضيين والمثقفين والإعلاميين وشباب الأحزاب وعدد من أعضاء مجلس النواب.

بدأت فعاليات المؤتمر الوطني للشباب بعرض فيلم تسجيلي عن "تطوير مدينة الإسكندرية"، وما شهدته عروس البحر المتوسط من تطوير شبكة الطرق وحلقة السمك وإنشاء محور المحمودية؛ لتوفير وتسهيل حركة المرور وتيسيرها، بالإضافة إلى إنشاء المناطق الصناعية التجارية التي وفرت فرص عمل كثيرة للشباب، وإنشاء نفق أنور السادات وممشى مواز للبحر مجانًا بدون أي تكلفة.

واستعرض الفيلم التسجيلي تطوير سوق محطة مصر الحضاري للقضاء على الأسواق العشوائية، ومنع انتشار الباعة الجائلين، فضلا عن إنشاء موقف مخصوص للميكروباصات، وتنفيذ مشروع (بشاير الخير) للقضاء على العشوائيات (غيط العنب).

كما أشار الفيلم إلى تطوير محطة تحيا مصر (تي إم تي) في ميناء الإسكندرية لتحويل مصر إلى محور لوجيستي للنقل وشحن البضائع، ومشروع تطوير حدائق المنتزه الذي عانى من الإهمال لعقود طويلة.

بدوره، رحب المذيع أحمد سلامة مقدم برنامج "زي الكتاب ما بيقول" بالرئيس عبد الفتاح السيسي -خلال فعاليات المؤتمر الوطني للشباب المنعقد في محافظة الإسكندرية- حيث روى سلامة مسيرته المهنية بعدما تخرج عام 2002 من الكلية، وسافر خارج مصر ثم عاد مرة أخرى عام 2011، لافتًا إلى أن الأوضاع في مصر في ذلك الوقت لم تكن مستقرة، ولكنه حاول العثور على وظيفة وكيان، وحالفه الحظ دون أي محسوبية، وحاول تحقيق جميع أحلامه من خلال منصة، يخاطب منها شباب الوطن العربي لنشر المعرفة والعلم.

وأكد سلامة أن التغيير في البنية التحتية ليس مجرد إنشاءات فقط، ولكن تغيير ما بداخل الناس، لافتا إلى أن الإعجاز ليس في تماسك الدولة فقط أو الإنجازات والفوائد الاقتصادية والأمنية التي حققتها، ولكنه في التوقيت، حيث يقف العالم كله على صفيح ساخن ويتمنى الاستقرار، بينما مصر تبني وتطور.

بدوره، أكد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء أن كل المشروعات القومية التي تنفذها الدولة هدفها جودة حياة المواطن المصري.

وقال مدبولي -في كلمته اليوم /الأربعاء/ خلال فعاليات المؤتمر- إن الدولة بكافة مؤسساتها تعمل نحو تحقيق هدف جودة حياة المواطن المصري، مؤكدًا أن من حق المواطن المصري أن يتمتع بمستوى معيشة أفضل وبيئة نظيفة وصحية تساعده على العمل والإنتاج.

وأشار إلى أن زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي على مدار يومين لافتتاح وتفقد عدد من المشروعات القومية في محافظتي الإسكندرية والبحيرة تأتي ضمن العديد من الزيارات والجولات التي يقوم بها الرئيس في ربوع الوطن كله؛ لمتابعة حجم العمل والإنجاز الذي يتم على أرض مصر.