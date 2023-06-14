الحبس سنة مع الشغل لعامل ابتز طليقته بتسجيلات وصور مخلة في القليوبية

قضت محكمة جنايات بنها، الدائرة الثانية، بالحبس سنة مع الشغل، لـفني تصميمات لاتهامه بالتقاط صورا وفيديوهات مخلة لزوجته والتي تحمل جنسية إحدى الدول العربية، وتهديده وابتزازه لها وتحصله على مبلغ 125 ألف دولار منها، بدائرة مركز شرطة بنها بمحافظة القليوبية.

صدر الحكم برئاسة المستشار عادل على ماهر، وعضوية المستشارين مصطفى سعيد عبد الحميد الخدل، وأحمد محمد السعيد غنيمى،

تضمن أمر الإحالة الخاص بالقضية رقم 28573 لسنة 2019 جنايات مركز شرطة بنها، والمقيدة برقم 4087 لسنة 2019 كلى شمال بنها، أن المتهم "محمود م ع"، 36 سنة، فني تصميمات، مقيم دائرة مركز شرطة بنها، لأنه في غضون عام 2015 تعدى على حرمة الحياة الخاصة للمجني عليها "ن ل م"، زوجته السابقة، والتي تحمل جنسية إحدى الدول العربية.

وتابع أمر الإحالة، أن المتهم التقط ونقل وسجل صورا ومقاطع تسجيلية للمجني عليها في مكان خاص بغير رضائها وهددها بإفشائها بنشرها على مواقع التواصل الاجتماعي " facebook - twitter"، لحملها على تحويل مبالغ نقدية إليه.

واستطرد أمر الإحالة، أن المتهم هدد المجني عليها كتابة بإفشاء ونسبه أمور إليها مخدشة للشرف - وكان ذلك مصحوباً بتكليف بأمر تحويل مبالغ نقدية إليه نظير عدم إفشائها، كما حصل بطريق التهديد نشر الصور والتسجيلات محل الوصف الأول على مبالغ نقدية من المجني عليها.

وقال أمر الإحالة، إن المتهم تعمد مضايقة وإزعاج المجني عليها بإساءة استعماله لأجهزة الاتصالات، كما نشر على مواقع التواصل الاجتماعي صورا وتسجيلات خادشة للحياء العام، وتسبب عمداً في إزعاج المجني عليها بإساءة استعماله لأجهزة المواصلات التليفونية.