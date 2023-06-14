الصين: شراكة استراتيجية بين الصين وفلسطين

أعلن الرئيس الصنيى شي جين بينج والرئيس الفلسطيني محمود عباس إقامة شراكة استراتيجية بين البلدين وذلك خلال محادثتهما اليوم الأربعاء، ببكين.

وذكرت وكالة الأنباء الصينية "شينخوا" أن الرئيس الفلسطينى هو أول رئيس عربي تستضيفه الصين هذا العام، ما يوضح الصداقة الخاصة بين البلدين والدعم الصيني للقضية الفلسطينية.

يذكر أن عضو مجلس الدولة وزير الخارجية الصيني تشين قانج قال إن الصين تدعم دائما على نحو قوي القضية العادلة للشعب الفلسطيني في استعادة حقوقه الوطنية المشروعة، وستواصل دعم محادثات السلام بين فلسطين وإسرائيل والإسهام بالحكمة في حل القضية الفلسطينية وذلك خلال لقاءه مع نظيره الفلسطينى رياض المالكي والذى يرافق الرئيس الفلسطينى فى زيارته إلى بكين فى الفترة من من 13 حتى 16 يونيو.