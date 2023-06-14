المغرب يجمع كاظم الساهر وأصالة في حفل غنائي

يستعد الفنان كاظم الساهر والفنانة أصالة لإحياء حفل غنائي يوم 7 يوليو المقبل ، بدولة المغرب ، ومن المقرر ان يقدم المطربان خلال الحفل باقة مميزة من أجمل أغانيهما .

على صعيد متصل من المقرر يحيى القيصر كاظم الساهر حفلاً غنائيًا في عمان يوم 13 يوليو الشهر المقبل، ومن المقرر أن يقدم كاظم لجمهوره باقة متنوعة من أجمل أغانيه القديمة والحديثة التي يتفاعل معها الجمهور

يذكر أن كاظم منحه الشاعر السورى نزار قبانى لقب "قيصر الأغنية العربية"، وغنى له عشرات القصائد، من بينها "الحب المستحيل، مدرسة الحب، أكرهها، ممنوعة أنتى، يوميات رجل مهزوم"، فمنذ تقابل كاظم بنزار لأول مرة فى دمشق، وعرض عليه لحن قصيدته "اختارى"، وتوطدت علاقتهما وجعله يغنى ما يشاء من كلماته، وهو ما حدث أيضا بعد موته، وكان لذلك تأثير كبير فى مسيرة كاظم الناحجة ليصبح أحد نجوم الغناء فى الوطن العربى، ويأخذ لقب مطرب المرأة من وراء كلمات شاعر المرأة الأول.

وكانت قد طرحت النجمة أصالة أغنيتها الجديدة بعنوان "سيد الغرام"، خلال الأسابيع الماضية وهى ديو مع المطربة أسماء لمنور.