"محلية النواب" تطالب بحل لتأخر إجراءات قرارات تخصيص الأراضي للنفع العام

أكد المهندس أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أهمية إيجاد آليات لحل مشكلة تأخر إجراءات قرارات تخصيص الأراضي للمشروعات ذات النفع العام.



جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، بحضور نائب محافظ الدقهلية، الدكتور هيثم الشيخ، لمناقشة عددا من طلبات الإحاطة المقدمة من نواب المحافظة.

وناقشت اللجنة طلب إحاطة مقدم من النائب وحيد قرقر، وكيل لجنة النقل والمواصلات، بشأن تخصيص قطعة أرض لبناء قصر ثقافة بالدقهلية، وردت رئيس مركز بلقاس بمحافظة الدقهلية، أن المحافظ أصدر قرارا بتخصيص 1113 مترا لقصر الثقافة، وأن النائب قد تقدم بطلب لتخصيص قطعة أرض لبناء مدرسة تجريبية وإدارة تعليمية، وقد خصص المحافظ 2 فدان لبناء مدرسة تجريبية وإدارة تعليمية.

وأكد النائب وحيد قرقر، أن هناك مشكلة خاصة بمحطات الرفع، وأيضا المخطط الاستراتيجي والرخص المتوقفة فى مدينة بلقاس، رغم أن كل المباني أرضى و4 أدوار، وتساءل: لماذا يحدث كل هذا؟، مطالبا بتوصيات لإنهاء كل هذه الأمور فى وقت محدد.



وأكد النائب أحمد السجينى، أنه فيما يخص قيود الارتفاع، فالمحافظة سوف تخاطب الجهات المعنية للوصول إلى حل لهذه الأزمة، مشيراً إلى أن طلبات النواب ليست طلبات خاصة ولكنها طلبات تخص المواطنين.

وتساءل: لماذا لا يتم فتح ومناقشة مشاكل تخصيص الأراضى من جهة وزراء التنمية المحلية والإسكان أمام رئيس الوزراء فيما يخص تخصيص الأراضي؟.



وقال السجينى: إننا نتكلم فى جلسة رقابة ونتحدث بكل وضوح وشفافية ولا نعرف سبب تأجيل هذه الأمور وعدم إنهاء مشكلة تخصيص الأراضى، ووجه حديثه إلى التنمية المحلية، مطالبا بتوضيح هذه الأمور، وتابع: إننا نتحدث كثيرا فى موضوع التخصيص ونريد أن نعرف مسار هذا الملف، وأن كل النواب أغلبية ومعارضة تطالب بتوضيح الأمر من خلال وزارة التنمية المحلية.