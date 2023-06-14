أسعار الذهب بمصر تنخفض لأدنى مستوى في شهر مع تراجع الطلب

استمرت أسعار الذهب المحلي في مصر تسجيل انخفاض تدريجي، وذلك كنتيجة لانخفاض أسعار الذهب العالمي، بينما تترقب الأسواق اجتماع البنك الاحتياطي الفيدرالي في وقت لاحق من جلسة اليوم الأربعاء، وسجل سعر الذهب عيار 21 الأكثر شيوعاً اليوم الأربعاء 2285 جنيها للجرام ليتداول اليوم عند أدنى المستويات في قرابة شهر ، بينما سجل سعر الجنيه الذهب اليوم 18280 جنيها.

وكشف التقرير الفني لجولد بيليون حدوث عمليات بيع على الذهب في مصر مع استمرار تراجع الطلب على الشراء وسط رغبة العديد من المشاركين في الأسواق في انتظار المزيد من الهبوط في الذهب قبل الشراء مجدداً، حيث يتطلع البعض لإعادة اختبار مناطق القاع السعري 2200 جنيه للجرام.

وأضاف التقرير الفني أن التراجع قد يستمر مع لجوء عدد من حائزي الذهب إلى البيع في ظل موجة الهبوط الحالية تخوفا منهم من استمرار انخفاض أسعار الذهب و تكبدهم المزيد من الخسائر، خاصة أن الفترة الماضية شهدت دخول سوق الذهب العديد من المضاربين الراغبين في تحقيق مكاسب سريعة مستغلين موجة الارتفاع السابقة التي وصلت بالذهب إلى قمة تاريخية عند 2800 جنيه للجرام.

وأشار التقرير الفني لجولد بيليون إلى عودة ارتباط تسعير الذهب في مصر بالسوق العالمي ساهم إلى حد كبير في استقرار السوق وتحركه بشكل معتدل دون أن نشهد حركات عنيفة أو مضاربات ضخم على سوق الذهب، وهو مما دفع الأسعار المحلية للهبوط مع موجة التراجع العالمي.

واليوم تترقب الأسواق اجتماع البنك الاحتياطي الفيدرالي والذي من المتوقع أن يقوم بتثبيت الفائدة دون تغيير، ولكن الاهتمام سيكون بتصريحات رئيس الفيدرالي و توقعاتهم الخاصة بمستقبل الفائدة خلال النصف الثاني من العام. وفق تحليل جولد بيليون.

من جهة أخرى ساهمت المبادرات التي قامت بها الجهات المعنية خلال الفترة الأخيرة باستقرار أسواق الذهب وتقارب بين العرض والطلب، ومن أهم المبادرات كانت السماح بواردات الذهب من الخارج بدون رسوم جمركية لمدة 6 أشهر والذي فتح الباب لدخول 194 كيلو من الذهب خلال الشهر الأول من المبادرة وفقاً لمصلحة الجمارك المصرية.هذا بالإضافة إلى مبادرة خفض مصنعية شراء المشغولات الذهبية من أجل تخفيف الطلب على شراء السبائك والعملات الذهبية، وتشجيع أسواق المشغولات الذهبية التي تعاني من ركود كبير خلال الشهور الثلاثة الماضية.



وأشار التقرير إلي أن صندوق استثمار الذهب الأول في مصر ساعد على تحقيق بعض الاستقرار كونه فتح الباب أمام فئة جديدة من المستثمرين للدخول في أسواق الذهب دون الحاجة للامتلاك الفعلي ودون الحاجة إلى رأس مال كبير.

بالإضافة إلى هذا تسارع في تحركات الحكومة في ملف التخارج من الشركات المملوكة من الدولة لتوفير سيولة دولارية للوفاء بالتزاماتها، آخر هذه الجهود كان استعداد تنفيذ صفقة تخارج الحكومة الممثلة في شركة المصرية للاتصالات من فودافون البالغة 45%، أو العمل على بيع محطة كهرباء بني سويف للعمل على تحقيق هدف الحكومة بجمع 2 مليار دولار من برنامج إدارة الأصول قبل نهاية العام المالي الجاري في 30 يونيو.

هذا وقد تجاهلت أسواق الذهب المحلية بيانات التضخم التي صدرت هذا الأسبوع، فقد ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين في مايو بنسبة 32.7% على أساس سنوي مقارنة مع قراءة ابريل السابقة 30.6%، وارتفع على المستوى الشهري بنسبة 2.7% من 1.7% وفقا لبيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.

بينما أظهر تقرير البنك المركزي المصري أن التضخم الأساسي الذي يستثني عدد من العناصر المتغيرة قد ارتفع في مايو بنسبة 40.3% مقابل 38.6% في ابريل على أساس سنوي.

بالرغم من عودة التضخم إلى الارتفاع في مايو الماضي بسبب نقص المعروض من السلع وارتفاع أسعار السولار، إلا أن سوق الذهب لم يتفاعل مع هذه البيانات حيث استمرت عمليات البيع التدريجية على الذهب.



أحد الأسباب الهامة التي أبقت الضغط السلبي على أسعار الذهب في مصر كان استقرار سعر صرف الجنيه مقابل الدولار في البنوك الرسمية عند 30.95 جنيه لكل دولار وذلك على الرغم من الشائعات ومطالبات المؤسسات العالمية بضرورة خفض سعر صرف الجنيه لتحقيق المرونة.

أسعار الذهب عالمياً

وتشهد أسعار الذهب ارتفاعا طفيفا خلال تداولات اليوم بعد أن عانت من ثلاث جلسات متتالية من الهبوط، بيانات التضخم الأمريكية أظهرت تراجع التضخم ولكنها قريبة من التوقعات ليصبح التأثير سلبي على أسواق الذهب، ولكن تنتظر الأسواق اليوم الحدث الأهم هذا الأسبوع وهو اجتماع البنك الاحتياطي الفيدرالي.

وارتفعت أسعار الذهب الفورية اليوم الأربعاء بنسبة 0.3% ليتداول وقت كتابة التقرير الفني لجولد بيليون عند المستوى 1951 دولار للأونصة، يأتي هذا بعد أن انخفض الذهب منذ بداية الأسبوع بنسبة 0.6% ليفقد أكثر من 10 دولارات.

على الرغم من هذه التحركات تبقى تداولات الذهب ضمن نطاق محدد منذ ثلاث أسابيع، في ظل عدم وضوح مستقبل الفائدة من قبل البنك الفيدرالي، والجميع ينتظر الآن اجتماع البنك اليوم والذي سيساهم بشكل كبير في تحديد مسار الذهب خلال الفترة القادمة.