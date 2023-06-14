وفد USAID يشيد بنسب تنفيذ مشروع محطة مياه الهنادي جنوب الأقصر.. صور

تفقد وفد الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية USAID، اليوم الأربعاء، خلال زيارته الدورية مراحل التنفيذ المختلفة بمشروع محطة مياه الشرب بقرية الهنادي التابعة لمركز إسنا جنوب الأقصر، لمتابعة الأعمال الجارية وفق الخطة المقررة ونسب التنفيذ للمشروع.

وجاءت زيارة الوفد، برئاسة المهندس عاطف عزت رئيس فريق العمل لمشروعات مياه الشرب والصرف الصحي بالوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، ورافقهم خلال الزيارة المهندس محمد عويس أحمد مدير عام مشروع مياه الهنادي، تحت إشراف اللواء مهندس محمد يحيى كمال رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالأقصر.

وشملت الزيارة، استعراض الموقف التنفيذي والخطة الموضوعة لإنهاء المشروع وفق البرنامج الزمني المحدد له، حيث يتم إنشاء هذا المشروع لتقديم الاستفادة من خدمات مياه الشرب، وإنهاء معاناة حوالي 130 ألف نسمة من أهالي قري شرق مدينة إسنا.

وخلال الجولة، أشاد الوفد، بنسب التنفيذ التي تم إنجازها خلال الشهر الماضي مما يؤكد سير المشروع وفقا للمخطط الزمني بالمشروع، وتحقيق المستهدف الشهري، وجودة التنفيذ للأعمال بما يحقق الهدف المرجو من المشروع ليكون من أضخم المشروعات التي تنفذها الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية في جنوب الصعيد.

ويتم تنفيذ مشروع محطة مياه الهنادي وشبكاتها بشرق إسنا جنوب الأقصر، في إطار مشروع دعم الحلول المتكاملة للمياه IWSS ومن المقرر الانتهاء من جميع الأعمال الخاصة بالمشروع خلال العام الحالي 2023 طبقا للمخطط الزمني.

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