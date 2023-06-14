استعدادات مكثفة من جمعية أورمان الفيوم لاستقبال عيد الأضحى المبارك 

تستعد جمعية الأورمان بالتعاون مع مديرية التضامن الاجتماعى بالفيوم لاستقبال عيد الاضحى المبارك حيث بدأت فى وضع خطة عمل متكاملة تستهدف توزيع 60 عجل بلدى و42 ألف كيلو لحوم مستوردة لهذا العام 2023 على غير القادرين في قرى الفيوم ونجوعها ومدنها وبخاصة القرى الأكثر إحتياجاً والمناطق النائية الأولى بالرعاية.



وأكدت حمدية محمد شعبان، وكيلة وزارة التضامن الاجتماعى بالفيوم، إن خطة عمل المديرية لتوزيع لحوم الأضاحى لغير القادرين لهذا العام تتم بالتعاون مع جمعية الأورمان والجمعيات الأهلية الصغيرة المنتشرة فى أرجاء المحافظة من خلال قوائم بيانات معتمدة وذلك بعد اجراء ابحاث ميدانية عليهم للتأكد من احقيتهم و بما يتفق مع شروط المديرية.

من جانبه أفاد اللواء ممدوح شعبان، مدير عام جمعية الأورمان، أن الجمعية تستهدف ومن خلال مشروع صك الأضحية لجمعية الأورمان الوصول بلحوم الأضاحى الى كل الأسر الأكثر احتياجًا فى محافظة الفيوم وبخاصة القرى الأكثر احتياجًا لكى تحقق الغاية من الأضحية وهى ادخال الفرحة على المضحى من خلال التأكد من وصول لحوم اضحيته الى مستحقيها وفى نفس الوقت اسعاد الأسر الأكثر احتياجًا بتوصيل لحوم الأضاحى لهم فى منازلهم مهما كان موقع قراهم وتجماعتهم السكانية .



وأضاف شعبان ان خطة العمل تم اعدادها بشكل يسمح بوصول تبرعات المضحين من خلال صك الاضحية للأورمان الى الاسر المستفيدة في اكثر المناطق إحتياجا في انحاء الجمهورية .



جدير بالذكر أن الجمعية اطلقت قبل سنوات مشروع صك الاضحية من الاورمان ومستمرة في تنفيذها سنويا لتحقيق الغاية الشرعية والاجتماعية من الأضحية بإدخال الفرحة على المضحي من خلال التأكد من وصول لحوم أضحيته إلى مستحقيها، وأيضا المشاركة المجتمعية بتحقيق السعادة والبهجة للأسر الأكثر احتياجاً بتوصيل لحوم الأضاحي لهم في منازلهم مهما كان موقع قراهم وتجمعاتهم السكانية.

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