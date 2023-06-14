رئيس جامعة المنوفية يوقع بروتوكول تعاون مع مديرية العمل

وقع الدكتور أحمد القاصد رئيس جامعة المنوفية بروتوكول تعاون بين الجامعة ومديرية العمل بالمنوفية بحضور الدكتور صبحي شرف نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتع وتنمية البيئة والدكتور سعد عبد الحميد عامر وكيل وزارة العمل بالمنوفية وذلك لتدريب وتأهيل الطلاب على المهن الحرفية المختلفة وتوفير فرص عمل من خلال التدريب التحولي للطلاب.

وأكد القاصد بأن جامعة المنوفية تعمل دائما على تقديم خريج مؤهل على أعلى مستوى من الكفاءة من خلال التطوير المستمر للمناهج وتنمية مهارات الطلاب في كافة المجالات التي تقدمها الجامعة بالتعاون من المؤسسات التنفيذية كمديرية العمل والتي من خلالها تم توقيع بروتوكول التعاون مع مديرية العمل.

وأشار الدكتور شرف بأن البروتوكول قد نص على تنفيذ عدة أوجه تعمل على توفير فرص العمل للشباب والحد من مشكلة البطالة من خلال تنظيم ملتقيات التوظيف، بالإضافة إلى تنظيم ورش عمل وعقد ندوات توعوية الطلاب وحثهم على أهمية التدريب وإتاحة مراكز التدريب المهني في مراكز المحافظة لتقديم التدريب لطلاب الكليات والمعاهد بالجامعة ومنح شهادات التدريب المعتمدة من الجامعة ومديرية العمل.

حضر فاعليا ت توقيع البروتوكول المحاسب جلال عبد السلام أمين عام الجامعة وسعاد بيومي رئيس الإدارة المركزية لمكتب رئيس الجامعة وهدى محمد فرغلي مدير مراكز التدريب بمديرية العمل وصابر علام مدير إدارة بحوث العمل بالمديرية وزينب شوقي سويد المتحدث الرسمي للمديرية وإدارة العلاقات العامة والإعلام.