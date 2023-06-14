بالصور.. ريال مدريد يكشف عن قميصه الجديد

كشف نادي ريال مدريد الإسبانى، اليوم الأربعاء، عن قميصه الأساسي الذي سيخوض به مباريات الموسم الجديد 2023-2024.

وأعلن الحساب الرسمي لريال مدريد عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعى "تويتر"، عن القميص الجديد بعدة صور من خلال فيديو مصور تحت شعار: "سأرتدي قميصك، لتكون بجوار قلبي".

ويتميز قميص ريال مدريد الجديد بدخول اللون الذهبي على الأكتاف واللون الأزرق الداكن الذي يرسم الياقة.

وظهر في فيديو الإعلان الرسمي لقميص ريال مدريد، معظم نجوم الفريق، مثل إيدر ميليتاو وتوني كروس وفيدي فالفيردي ولوكاس فاسكيز.



وسيدخل ريال مدريد الموسم الجديد من دون أبرز نجومه، كريم بنزيما، الذي رحل إلى نادي اتحاد جدة السعودي، مجانا، بعد نهاية عقده مع الميرنجي.

