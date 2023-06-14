ريال مدريد يعلن ضم بيلينجهام لمدة 6 مواسم

أعلن نادى ريال مدريد الإسبانى، اليوم الأربعاء، عن ضم اللاعب الإنجليزي بيلينجهام نجم بورسيا دورتموند الألماني.

وحسب ما أعلنه نادي "بوروسيا دورتموند الألماني"، فإن تلك الصفقة انعشت خزائنة بـ 103 مليون يورو.

حيث أعلن نادى ريال مدريد الإسبانى، عبر موقعه الرسمى بموقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، قال فيه " أن نادى ريال مدريد تعاقد مع جود بيلينجهام، بصفقة بيع نهائى، خلال الانتقالات الصيفية الجارية".

ووقع اللاعب على عقود انتقاله بعقد يمتد لمدة 6 مواسم متتالية، وحتى موسم 2029.