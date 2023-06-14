الرئيس السيسي يتفقد عددًا من المشروعات ضمن مبادرة "حياة كريمة" بقرية الأبعادية في البحيرة.. ويدير حوارا مع المواطنين حول مردود المشروعات على حياتهم

تفقد الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم /الأربعاء/، عددًا من المشروعات ضمن مبادرة "حياة كريمة" بقرية الأبعادية في محافظة البحيرة.

وشملت جولة الرئيس السيسي (الوحدة الصحية، ودار مسنين الأبعادية، ومجمع الخدمات التكنولوجية، ومجمع الخدمات الزراعية).

وخلال جولته، قال الرئيس السيسي لنزلاء دار مسنين الأبعادية: "جئت إليكم للاطمئنان على أحوالكم".. وتساءل "هل كل احتياجاتهم متوفرة؟، وأجاب النزلاء بأن جميع احتياجاتهم متوفرة كما أعربوا عن سعادتهم الكبيرة لزيارة الرئيس السيسي إلى الدار".

وأضاف: "نعيش ببركتكم ومنورين الدنيا كلها"، بينما طالبت نزيلات في الدار الرئيس السيسي بزيارة السعودية لأداء الحج أو العمرة، وقال الرئيس "عنينا ولكن لا تنسونا بالدعوات الطيبة، وكل سنة وأنتن طيبات".. كما أدار الرئيس بعدها حوارًا مع حشد من المواطنين بقرية الأبعادية.. حيث رحب أهالي القرية بالرئيس السيسي في مشهد جماهيري حاشد.

عقب ذلك، تفقد الرئيس السيسي مجمع الخدمات التكنولوجية، وأعرب عن شكره لكافة العاملين على جهودهم المبذولة لخدمة المواطنين.

واستمع الرئيس إلى شرح مفصل حول الخدمات التي يقدمها المجمع من بينها مكاتب خاصة للشهر العقاري والبريد المصري والأحوال المدنية والوحدة المحلية المتمثلة بالمركز التكنولوجي، كما يقدم المجمع أكثر من 161 خدمة منها بعض الخدمات التي تنتهي إجراءاتها في نفس يوم المطالبة بها.

ووجه الرئيس السيسي عدة تساؤلات للعاملين داخل المجمع عن سير العمل وإمكانية استيعاب المواطنين لفكرة الخدمات المميكنة المقدمة لهم في إنجاز الخدمة المطلوبة، وقال أحد العاملين إن الخدمات المميكنة في المجمع سهلت بالطبع على المواطنين في إنجاز خدماتهم في وقت أسرع من المطلوب وضرب مثلا على ذلك المطالبة باستخراج رخصة البناء التي تتطلب بشكل قانوني مدة تتجاوز عن 30 يومًا، ولكن بالخدمات المميكنة يتم إنجازها في وقت أقل من ذلك بكثير.

وطالب الرئيس السيسي -في ختام الجولة التفقدية داخل المجمع- جميع العاملين بإبلاغه عن أي مشاكل أو مطالبات أو معوقات تعطل سير العمل داخل المجمع للعمل على حلها حتى يتم تقديم كافة الخدمات على أحسن وجه للمواطنين، وأجاب العاملون في المجمع بالقول إن المجمع لا توجد به أي مشاكل تذكر، وكافة الأمور تسير على ما يرام خاصة عقب التطورات والتجديدات التي شهدها المجمع مؤخرًا.

وخلال الجولة التفقدية، أشاد الرئيس السيسي، بجهود العاملين في الوحدة الصحية بقرية "الأبعادية"، واستمع إلى شرح مفصل من مدير الوحدة الصحية بقرية "الأبعادية"، والذي أكد أن مركز طب أسرة "الأبعادية" يخدم حوالي 37 ألف مواطن، لافتًا إلى أن هذه الوحدة ستكون باكورة الدخول في منظومة التأمين الصحي الشامل، والذي يعد الحلم والهدية من الرئيس عبد الفتاح السيسي لمحافظة البحيرة.

وقال مدير الوحدة الصحية "إن الوحدة تتوفر بها خدمات طبيب الأسرة، وخدمة الأخصائي، والعديد من التخصصات في الباطنة والأطفال بالإضافة إلى الأشعة والمعامل والتحاليل، كما توجد بها عيادتان مميزتان لكبار السن وذوي الهمم، بالإضافة إلى مكتب خدمة الرعاية الأساسية من خلال مبادرة تطوير الرعاية الأساسية، والتي تتوفر في 251 مركزًا، منها 16 في محافظة البحيرة كمرحلة أولى، وسيتم البدء في المرحلة الثانية، ونأمل أن تكون هناك 3 وحدات في كل إدارة صحية للوصول إلى 450 مكانا في البحيرة".

وتساءل الرئيس السيسي:هل الـ37 ألف مواطن الذين تخدمهم الوحدة، تم تسجيل بياناتهم على الحواسب الإلكترونية أو على الأقل لهم أرشيف خاص بجميع بياناتهم؟، وأجاب مدير الوحدة الصحية قائلًا: "إن المواطن عندما يأتي للوحدة يقوم بالدخول على مكتب إدارة الحالة المنوط بجمع الملفات الخاصة بالمرضى ولكل أسرة بعددها تفصيليًا، ثم يتوجه به للعيادة المطلوبة، ويكتب الطبيب بيانات الحالة، ليتم الاحتفاظ بتلك البيانات الصحية المحدثة لكل فرد"، مشيرًا إلى أن كل وحدة صحية يسجل بها عدد الأسر والأفراد، حيث إن عدد الأسر المقيدة على الوحدة الصحية بقرية الأبعادية حوالي 6 آلاف أسرة.

وأدار الرئيس السيسي حوارًا مع الأطباء ومسؤولي الوحدة للتعرف على طبيعة الخدمات المقدمة للمواطنين ضمن مشروعات "حياة كريمة"، وسأل الرئيس أحد الصيادلة بالوحدة الصحية بقرية الأبعادية: (هل الأدوية هنا متوفرة بشكل جيد أم لا.. بكل صراحة؟)، وأكد مدير الوحدة الصحية أن هناك صيدلية يتوفر بها كافة الأدوية داخل الوحدة، مشددًا على عدم وجود أي عجز في الأدوية مع إمكانية توفير أي بديل للأدوية غير المتاحة، بالإضافة إلى وجود قائمة أساسية للأدوية في الرعاية الأساسية متوفرة بشكل كامل في جميع الوحدات.

واستفسر الرئيس السيسي عن أحوال الأطباء والصيادلة داخل الوحدة الصحية، وهل لديهم أي مقترحات؟، مؤكدا أن الدولة تقوم بتنفيذ تلك المشروعات من أجل خدمة المواطنين لكي لا يكون هناك ضغط على المستشفيات وأن تتولى الوحدة الصحية مسؤوليتها.

وبدوره، أكد مدير الوحدة الصحية أنه إذا تم تقديم خدمات الرعاية الأساسية بشكل جيد، سيتم تقليل الضغط على المستشفيات بنسبة 70% وهذا ما نطمح إليه عبر الاستثمار في الصحة وليس المرض، مشيرا إلى أن الوحدة تتوفر بها كافة المبادرات، سواء مبادرة (صحة المرأة) أو (الأم والجنين) أو (الكشف المبكر على الأورام) ومبادرة (الاعتلال الكلوي) أو (الأمراض غير السارية).

وأضاف أنه الوحدة قامت بإرسال 15 متدربًا إلى محافظة بورسعيد لنقل خبراتهم في منظومة التأمين الصحي الشامل للوحدة مرة أخرى، مؤكدًا أن الوحدة هي أول مكان يتم اعتماده في هيئة الاعتماد والرقابة والاستعداد للدخول لمنظومة التأمين الصحي الشامل.

كما رحب الرئيس عبدالفتاح السيسي بالشباب المتطوعين في مبادرة "حياة كريمة" والتحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي وذلك خلال جولته التفقدية لعدد من المشروعات ضمن مبادرة "حياة كريمة" في قرية الأبعادية بمحافظة البحيرة، مثمنًا ما بذلوا من جهود لتغيير حياة الناس ومصائرهم.

ووجه الرئيس السيسي حديثه للمتطوعين: "سعيد بوجودي معكم وكنت أريد منكم رؤية فرحة الناس بما حققتموه بفضل الله سبحانه وتعالى وتطوعكم وتواجدكم مش هنا بس ولكن كل العمل المنفذ.. شكرًا لكم ليس باسمي فقط لكن باسم كل المصريين".

وأضاف الرئيس السيسي قائلا: "أشكر كل شاب وشابة اشتغلوا هنا ليس باسمي فقط ولكن باسم كل مصري ومصرية، ما تم تنفيذه من قبل كل المتطوعين يغير حياة الناس ومصائرهم، وبالمناسبة لا يوجد مقابل يستطيع أحد إعطاءه لأحد مقابل إسعاد الناس، أشكركم ونريد الاستمرار".

كما تفقد الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم /الأربعاء/، مجمع الخدمات الزراعية في قرية الأبعادية.. ورحب أهالي قرية بالرئيس السيسي في مشهد جماهيري حاشد، وأشاد أهالي القرية بإنجازات الرئيس قائلين "نحن فخورون بك لأنك رفعت اسم مصر عاليًا، ومن الله علينا واختارك لنصرة هذا البلد"، موجهين الشكر للرئيس السيسي على جميع الخدمات المقدمة لهم.

وأضاف الأهالي: "الإنجازات الموجودة على أرض الواقع لم نكن نحلم بها".

وتساءل الرئيس السيسي في حديثه لأهالي القرية عن كيفية الحفاظ على الأرض الزراعية؟، حيث قالوا إن لديهم بعض الاحتياجات لكي يتمكنوا من البناء، مطالبين بتخفيض قيمة التقنين.

من جانبه.. قال وزير التنمية المحلية هشام آمنة، إن أسعار التقنين في القرية 50 جنيهًا لكل متر، وهي أكثر بلد قامت بالتصالح والتقنين على مستوى الجمهورية كما أنها الأولى في عدد رؤوس الماشية والدواجن.

وتساءل الرئيس السيسي عن مراكز تجميع الألبان؟، وأجاب بنفسه قائلا" لابد من عمل مراكز تجميع الألبان للمساعدة في عدم فقدانها وأن يكون هناك سعر اقتصادي مناسب لهم وهذا حقهم".

وحول المحاصيل الزراعية، قال أهالي القرية إننا نريد دعمًا من الجمعيات الزراعية لعمل تسويق تعاوني يقوم بجمع المحصول يخضع للمراقبة ويحصل على نسبة 2%.

ورد الرئيس السيسي قائلًا: "لن أتحدث في هذه النقاط لأن قلنا الدولة تأخذ منكم الأرز، نجد أن القطاع الخاص حصل على الأرز، حيث إننا قمنا بعمل زراعة تعاقدية للأرز، وأعلنا الحد الأدنى لسعره وما نقوله معكم ننفذه، ونحن أدخلنا أسعار 5 محاصيل وهي "فول الصويا والذرة والأرز والقمح وقصب السكر" وقلنا سنأخذ بحد أدنى للسعر، مضيفا أننا خلال موسم الأرز الماضي أعلنا عن سعر معقول له، لكن هناك الكثير من الأهالي أعطوا الأرز للقطاع الخاص، مبينا أن الدولة تحصل على الأرز وتضخه في منافذ التموينية للتخفيف عن الناس، ونحن كدولة نرى رد فعل أهالينا.. وفي النهاية أعلم أن المزارع يهمه مصلحته وليست هناك مشكلة، ولكننا في النهاية كدولة نريد أن نحافظ على حصة التموين التي نعطيها للناس بسعر مدعم.

وأوضح الرئيس أن هناك أكثر من 70 مليون شخص على البطاقات التموينية، وأنا لا أقول أعطيني الأرز بالثمن الذي أعطيه للناس، ولكن لو لديك فرصة أكبر مع آخر فكر أنه سيذهب للناس أيضًا.

ومضى يقول: "تبطين الترع هنا يكلفنا الكثير لكي أجعل المياه تصل إلى آخر الذمام، ولكننا نقوم بعمله لتوفير حجم المياه اللازمة لآخر الأراضي"، منوها بأن المرحلة الأولى من مشروع /حياة كريمة/ كان من المفترض أن تنتهي منذ عام، وكانت تكلفتها 250 مليار جنيه، ونتيجة ما حدث في العالم ارتفع الرقم إلى 350 مليار جنيه للمرحلة الأولى أي أن الثلاث مراحل ستتخطى حاجز التريليون جنيه وهي أموالكم".

وأشاد الأهالي بمشروع حياة كريمة، قائلين: إنه رفعة للناس البسطاء.. ونشكر الرئيس السيسي على تشريفه للقرية وعلى مبادرة حياة كريمة التي أبهرت العالم أجمع، حيث إنها نقلة حضارية لم نكن نحلم بها، والحلم أصبح حقيقة بوجود الرئيس السيسي".

وأشادت إحدى السيدات أيضا بمشروع حياة كريمة الذي وفر لأهالي القرية بيت الأسرة ومركز التكنولوجيا وغيرها من المشروعات الكبيرة.

وقالت تحية خميس عبدالنبي محمد أول سائقة في البحيرة إنه لولا توجيهات الرئيس السيسي لأصبحت مشردة هي وأولادها الآن، مضيفة: "المرأة قادرة على أن تخترق أي مجال من مجالات العمل وأجريت دراسة جدوى وتعلمت القيادة، وتم تكريمي كأم مثالية"، موجهة حديثها للرئيس السيسي: "سيادتك فخر لنا ونصرة لنا".

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي، قد وصل قرية "الأبعادية" بمحافظة البحيرة لافتتاح عدد من مشروعات مبادرة "حياة كريمة"، كما التقى الرئيس السيسي بعدد من الأهالي والقيادات الشعبية بالمحافظة.