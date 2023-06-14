واشنطن: 40 مليار دولار إجمالي قيمة دعم الأسلحة لأوكرانيا

أعلنت إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن، الثلاثاء، عن 325 مليون دولار إضافية من المساعدات الأمنية لأوكرانيا، بما في ذلك المزيد من الصواريخ والمدفعية والعربات المدرعة، ليصل إجمالي قيمة دعم الأسلحة التي تعهدت بتقديمها للبلاد في حربها مع روسيا إلى 40 مليار دولار.

وبحسب تقرير لصحيفة "ذا هيل" الأمريكية، فإنه سيتم تقديم الأسلحة والمعدات لأوكرانيا من المخزونات العسكرية الأمريكية، وتشمل "قدرات دفاع جوي بالغة الأهمية، وذخائر إضافية لأنظمة صواريخ المدفعية عالية الحركة، وطلقات المدفعية، والأسلحة المضادة للدبابات، والمركبات المدرعة، وغيرها من المعدات الأساسية لتعزيز القوات الأوكرانية في ساحة المعركة"، وفقا لبيان لوزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين.

ووفقا للتقرير، فإن الحزمة الجديدة تشمل ذخائر إضافية لأنظمة الصواريخ أرض-جو، وصواريخ "ستينجر" المضادة للطائرات، قذائف مدفعية من عياري 155 مم و105 مم، 15 مركبة برادلي، 10 ناقلات جنود مصفحة من طراز "سترايكر"، وأنظمة مضادة للدروع وصواريخ "تو"، وأكثر من 22 مليون طلقة من ذخيرة الأسلحة الصغيرة والقنابل اليدوية ودعم الاتصالات ومعدات ميدانية أخرى، نقلا عن بيان منفصل للبنتاجون.

ويأتي هذا التخصيص في أعقاب حزمة مساعدات أمنية بقيمة 2.1 مليار دولار لأوكرانيا أعلنت عنها إدارة بايدن يوم الجمعة الماضي.

وستوفر هذه الشريحة المزيد من أنظمة الدفاع الجوي والذخيرة لكييف للدفاع ضد الهجمات الصاروخية الروسية.

ورفعت المساعدات الإجمالي الممنوح لأوكرانيا إلى 40 مليار دولار منذ أن بدء العملية العسكرية الروسية في فبراير 2022.