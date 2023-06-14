إصابة شاب في حادث تصادم موتوسيكل وأتوبيس نقل جماعي علي طريق الروبيكي - السويس

أصيب شاب في العقد الثاني من العمر بنزيف في المخ، وكدمات وسحجات وجروح، في حادث تصادم أتوبيس نقل جماعي بموتوسيكل على طريق الروبيكي اتجاه السويس.

وكانت الأجهزة الأمنية، تلقت بلاغًا من أحد المواطنين يفيد بوقوع حادث تصادم أتوبيس نقل جماعي بموتوسيكل على طريق الروبيكي اتجاه السويس.

وعلي الفور انتقلت الأجهزة الأمنية وسيارة إسعاف إلى موقع الحادث، وتبين بعد الفحص إصابة شاب يدعى أسامة عز عامر، 24 عامًا، بنزيف في المخ، وكدمات وسحجات وكسور وجروح.

وتم نقل المصاب إلى مستشفى بدر الجامعي، وتحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة لتباشر التحقيقات.