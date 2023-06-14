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الأربعاء 14 يونيو 2023
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

قيس سعيد: تونس في حاجة لكل ثرواتها الوطنية لمواجهة التحدّيات الاقتصادية

الرئيس التونسي قيس
الرئيس التونسي قيس سعيد
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قال الرئيس التونسي قيس سعيد إن "تونس اليوم في حاجة إلى الفوسفات وكل ثرواتها الوطنية لمواجهة التحدّيات الاقتصادية والاجتماعية المطروحة، وإنه من الضروري أن يسترجع قطاع الفوسفات اليوم معدل إنتاجه العادي".
جاء ذلك خلال زيارة الرئيس سعيد إلى ولاية قفصة لتفقد وحدة إنتاج الفوسفات التجاري الواقعة بوسط المدينة، والتي يعتصم بها منذ أواخر سنة 2020 مجموعات من العمال، ما تسبّب في وقف نشاطها، وذلك حسبما أفادت وكالة تونس إفريقيا للأنباء.
وأضاف أن الدولة لن تُفرّط في شركة فوسفات قفصة وعلى ضرورة معاقبة من وصفهم بـ"الفاسدين الذين أفلسوا الدولة والمؤسسات العمومية".
 

الرئيس التونسي قيس سعيد تونس