اليوم.. مناقشة كتاب "ثورة الفانيليا.. رسائل من المطبخ" في بيت السناري

تعقد مكتبة الإسكندرية، ندوة لمناقشة كتاب "ثورة الفانيليا.. رسائل من المطبخ" للكاتبة هبة الله أحمد، وذلك في السابعة مساء اليوم الأربعاء، بمقر بيت السنارى الأثري بالسيدة زينب.

يحاضر في الندوة كل من: الدكتورة رشا صالح، والدكتور صلاح السروي، والدكتور هيثم الحاج علي رئيس الهيئة المصرية العامة للكتاب السابق، وتدير اللقاء الدكتورة سارة قويسي، بحضور مجموعة من الأدباء والمثقفين.

تتناول الندوة مناقشة كتاب "ثورة الفانيليا.. رسائل من المطبخ" الذي يشتمل على 6 فصول رئيسية، تقدم من خلالهم الكاتبة، عدد من الرسائل من داخل عالمها الذي تنجذب إليه باستمرار وهو "المطبخ"، فهي تخاطب ذاتها الحائرة، وتعيد ترتيب الأشياء، لتولد عددًا من الحيوات المتنوعة والخيالات.

تأتي الندوة في إطار الحرص على نشر الثقافة، وتوفير مصادر المعرفة، وتطوير مهارات الذاكرة والتركيز والتفكير الابداعي، فضلا عن توفير بيئة مناسبة لتبادل لخبرات والمعارف والتشجيع على القراءة والتفكير والتعلم.



هبة الله أحمد، هى كاتبة وقاصة، وباحثة ماجستير في الصحة النفسية، ولدت في محافظة الإسكندرية، أصدرت مجموعتها الأولى "النوالة" 2019، وفازت بالمسابقة المركزية فرع القصة 2019، التي تنظمها الهيئة العامة لقصور الثقافة.

كما فازت في مسابقة نادي القصة عن قصة «صحبة» 2018، وفازت بالمركز الأول في مسابقة قصص على الهواء التي تنظمها مجلة العربي الكويتية عن قصة «النوالة»، وفازت بمسابقة صلاح هلال الأدبية عن قصة "متاهة".