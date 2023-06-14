اختلال في عجلة القيادة.. طلب التحريات في إصابة 6 في حادث مروري بالصف

كلفت جهات التحقيق بالجيزة، رجال المباحث بسرعة إجراء التحريات اللازمة في إصابة ٦ أشخاص في حادث انقلاب سيارة ملاكي قبل بوابة حلوان بالصف، لمعرفة ملابسات الحادث والأسباب التي أدت إلى وقوعه، بالتزامن مع الاستعلام عن الحالة الصحية المصابين تمهيدا لسؤالهم حول الواقعة.

وأفادت التحريات أن اختلال عجلة القيادة بيد سائق السيارة الملاكي أدى إلى انحراف الطارة فتسبب في انقلاب السيارة وإصابة السائق و٥ آخرين.

تلقى المقدم محمد العشري رئيس مباحث مركز شرطة الصف بمديرية أمن الجيزة إشارة من غرفة عمليات النجدة مفادها وقوع حادث مروري ووجود مصابين قبل بوابة حلوان بدائرة المركز، وعلي الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بسيارات الإسعاف وبالفحص تبين أنه أثناء سير سيارة ملاكي أختلت عجلة القيادة بيد السائق مما تسبب في انحراف الطاره وانقلاب السيارة ونتج عن الحادث إصابة 6 أشخاص جري نقلهم إلي مستشفي الصف المركزي لتلقي العلاج اللازم.

وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.