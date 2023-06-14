انتداب الأدلة الجنائية لمعاينة حريق محل تجاري بأبو النمرس

كلفت جهات التحقيق بالجيزة، بانتداب الأدلة الجنائية لمعاينة حريق داخل محل تجاري بقرية شبرامنت التابعة لمركز أبو النمرس، ورفع الآثار المادية للحريق لمعرفة سبب اندلاعه، وكلفت المباحث بالتحريات عن أسباب الحريق وسؤال صاحب المحل وشهود الواقعة حول الحريق.

تلقى الرائد مصطفي رشوان رئيس مباحث مركز شرطة أبو النمرس بمديرية أمن الجيزة إشارة من غرفة عمليات النجدة مفادها نشوب حريق داخل محل تجاري بنزلة الأشطر بقرية شبرامنت بدائرة المركز، وعلي الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بسيارتي إطفاء وتم فرض كردون أمني لمحاصرة النيران ومنع امتدادها إلي المجاورات وتمت السيطرة على الحريق دون وقوع إصابات.

تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة والعرض على النيابة للتحقيق.