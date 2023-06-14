بورصة الكويت تغلق تعاملاتها على ارتفاع

أغلقت بورصة الكويت تعاملاتها أمس الثلاثاء، على ارتفاع مؤشرها العام بمقدار 5ر18 نقطة، ما نسبته 27ر0 في المئة، ليصل عند مستوى 30ر6925 نقطة.

وبلغت كمية الأسهم المتداولة 4ر205 ملايين سهم، بقيمة 9ر43 مليون دينار كويتي، نتيجة تنفيذ 9168 صفقة نقدية.

وصعد مؤشر السوق الرئيسي بنسبة 39ر0 في المئة، ما يعادل 9ر20 نقطة، ليصل عند مستوى 30ر5396 نقطة، بتداول 3ر63 مليون سهم عبر 2919 صفقة نقدية، بقيمة 7ر6 ملايين دينار.

وحقق مؤشر السوق الأول مكاسب بمقدار 2ر18 نقطة، ليبلغ مستوى 36ر7688 نقطة، بنسبة ارتفاع بلغت 24ر0 في المئة، من خلال تداول 142 مليون سهم، عبر 6249 صفقة، بقيمة 2ر37 مليون دينار.

في موازاة ذلك ارتفع مؤشر (رئيسي 50) 3ر24 نقطة ليبلغ مستوى 96ر5290 نقطة بنسبة ارتفاع بلغت 46ر0 في المئة من خلال تداول 9ر50 مليون سهم عبر 2314 صفقة نقدية بقيمة 6 ملايين دينار.