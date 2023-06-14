"رجال الأعمال بالإسكندرية" تقدم مقترحا لاستكمال منظومة اشتراطات التراخيص الصناعية

عقدت لجنة الصناعة والمناطق الصناعية بجمعية رجال الأعمال بالإسكندرية، بحضور محمد هنو، رئيس مجلس إدارة الجمعية، و برئاسة المهندس مجدي الصيصا، لقاء مع المهندس محمد عبد الكريم رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية بمقر الجمعية بغرض التعريف بجهود تطوير الهيئة وحل مشاكل المتعاملين معها

و أوضح المهندس محمد عبد الكريم، رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية، رؤية الهيئة في مساندة الصناعة المصرية وتشجيع الاستثمار الصناعي في مختلف المناطق الصناعية وآليات طرح الأراضي ومنح التراخيص الصناعية، كما استعرض خطة الهيئة للتحول الرقمي و ميكنة الخدمات للمتعاملين معها.

وناقش أعضاء الجمعية، مع رئيس الهيئة، العقبات والمشاكل التي تواجههم، وتوجهوا بمقترح لاستكمال منظومة اشتراطات التراخيص الصناعية، وهو مقترح لاستخدام تصنيف ISIC في توصيف اشتراطات البناء واجبة التنفيذ لكل صناعة، ووعد رئيس الهيئة بدراسة المقترح.



وشارك بالحضور من جانب الجمعية، الدكتور عبد المنعم حافظ ، والدكتور محمد محرم نواب، رئيس مجلس الإدارة، والدكتور محمد غتوري مستشار المجلس، و أحمد منسي الأمين العام المساعد للجمعية، و محمد عبد العزيز عرفة عضو مجلس الإدارة، بالإضافة إلى لفيف من السادة رؤساء اللجان وأعضاء الجمعية.

ومن جانب وفد الهيئة، حضر اللواء محمد سليم رئيس الادارة المركزية للفروع ، و محمد كمال المستشار الفني لرئيس الهيئة، و رحاب حمدي مدير إدارة خدمة العملاء، و المهندس علاء حماد رئيس فرع الهيئة بالإسكندرية.

كما شارك بالحضور من الجهات الخارجية، المهندس نبيل أبو حمدة رئيس جمعية مستثمري مرغم، والدكتور عبد الفتاح عبد الغني عضو مجلس إدارة جمعية مستثمري برج العرب، والمهندس مجدي الوليلي رئيس لجنة الصناعة بمجلس أمناء مدينة برج العرب وعضو مجلس النواب