لجنة من وزارة الشباب تتابع أداء المراكز في شمال سيناء

تفقدت لجنة منً الإدراة المركزية المنشآت الشبابية بوزارة الشباب والرياضة بشمال سيناء لدراسة أحتياجاتها ومتابعه أدائها ورصد ما تحتاجه من تطوير ورفع كفاءة مع توفير كل المتطلبات في سبل تحقيق رؤية القيادة السياسية التي تهتم بتوسيع القاعدة الممارسة .

تضمنت الزيارة الميدانية لمراكز شباب مدينة العريش ومنتدي الشباب وإستاد العريش الرياضي ونادي نجمة سيناء ونادي أبو صقل ونادي العريش الرياضي ونادي اتحاد سيناء ونادي عاطف السادات بناءً علي توجيهات الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة للوقوف على المشروعات والأنشطة بمراكز الشباب والمعوقات التشغيلية لها، ونهو الأعمال الإدارية والتنظيمية، وذلك وفق خطة أولويات المتابعات الميدانية بمراكز الشباب.

و أكد وزير الشباب والرياضة علي ضرورة المتابعة المستمرة لمراكز الشباب لمعرفة مدى استفادة المواطنين من منشآت ومرافق مراكز الشباب مشيرًا أن من أولويات خطة الوزارة تطوير المنشآت الشبابية والرياضية وتطوير مراكز الشباب فى جميع أنحاء الجمهورية، ووضع تصور متكامل لتطوير منشآت ومرافق البنية الأساسية للمنظومة الرياضية فى مصر بما فيها مراكز الشباب، وذلك اتساقًا مع إستراتيجية الدولة لبناء الإنسان المصرى

ولفت إيهاب حسن عبدالوهاب مدير عام الشباب والرياضة إلي أهمية القيمة المضافة لملف مراكز الشباب على مستوى المحافظة وتقديم الدعم لها وتوفير كل الخدمات خدمة للنشء والشباب والمواطنين في صدارة اهتمامات الدولة المصرية حيث يتم تطوير عدد كبير من مراكز الشباب ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة فالرؤية المستقبلية للوزارة هي تحويل مراكز الشباب إلى مراكز تنويرية وخدمة مجتمعية حيث تم تطوير نسبة كبيرة من مراكز الشباب على مستوى الجمهورية.