البنتاجون يعلن عملية بيع محتمل لخدمات عسكرية في مجالي الصيانة والدعم التكنولوجي للكويت

أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية “البنتاجون”، أن وزارة الخارجية وافقت على بيع محتمل لخدمات عسكرية في مجالي الصيانة والدعم التكنولوجي للكويت في صفقة تصل قيمتها إلى 1.8 مليار دولار.

وأوضح البنتاغون، إن "المتعاقدين الرئيسيين هم "سيجماتك" و"إل 3 تكنولوجيز" و"بوينج".

وفي سياق متصل، وبينما تبدأ أوكرانيا هجومها المضاد الذي طال انتظاره ضد روسيا، يتوجه وزير الدفاع لويد جيه أوستن الثالث إلى أوروبا لحضور اجتماع مجموعة الاتصال الدفاعية الأوكرانية في بروكسل.

وأعلن البنتاغون عن مجموعة أخرى من المساعدات العسكرية التي تستهدف في مساعدة أوكرانيا على تأمين أجوائها ضد الطائرات الروسية والطائرات بدون طيار والهجمات الصاروخية.

وتتضمن الحزمة "القدرات الأساسية لمساعدة جهود أوكرانيا لاستعادة أراضيها السيادية ودعم المدافعين الجويين الأوكرانيين لأنهم يحمون بشجاعة جنود أوكرانيا والمدنيين والبنية التحتية الحيوية، بالإضافة إلى المدفعية والأنظمة المضادة للدروع والذخيرة".

ولا يزال نجاح الهجوم المضاد الأوكراني الناشئ غير واضح. ولكن بالنظر إلى الطبيعة الطاحنة وغير المتوقعة للحرب، أضاف البنتاغون أنه يحاول تلبية "احتياجات ساحة المعركة الفورية ومتطلبات المساعدة الأمنية على المدى الطويل".

ومن بين القدرات الأخرى، تتضمن الحزمة الجديدة ذخائر إضافية لأنظمة الدفاع الجوي NASAMS، والمزيد من أنظمة الدفاع الجوي المحمولة من طراز Stinger، وصواريخ GMLRS إضافية لقاذفات HIMARS، بالإضافة إلى "معدات دعم الاتصالات الآمنة التكتيكية" و15 مركبة برادلي للمشاة القتالية و10 ناقلات أفراد مصفحة من طراز Stryker.

وقال البنتاغون إن قيمة الحزمة تصل إلى 325 مليوندولار.

وفي 15 يونيو في بروكسل، ستجتمع أوستن، جنبًا إلى جنب مع رئيس هيئة الأركان المشتركة الجنرال مارك ميلي، مع مسؤولي الدفاع من جميع أنحاء العالم كجزء من مجموعة الاتصال الدفاعية الأوكرانية، وهي اجتماع شهري لما يقرب من 50 دولة من أجل تنسيق المساعدات لكييف.

ويسافر ميلي وأوستن أيضًا إلى ألمانيا، حيث سيتوجهان إلى فيسبادن للقاء القوات الداعمة لمجموعة المساعدة الأمنية في أوكرانيا. كما سيحضر أوستن اجتماعًا لوزراء دفاع الناتو في 16 يونيو في مقر الناتو في بروكسل قبل قمة رئيسية للحلف في فيلنيوس، ليتوانيا فييوليو.