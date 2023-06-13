ختام منافسات بطولة السباحة الأولى لمراكز شباب المحافظات الحدودية

اختتمت وزارة الشباب والرياضة، برئاسة الدكتور أشرف صبحي منافسات بطولة السباحة الأولى بمراكز شباب المحافظات الحدودية، وذلك بنادي سينزو الرياضي بمحافظة البحر الأحمر، بحضور الدكتور محمد عبد القادر رئيس الإدارة المركزية لمراكز الشباب والهيئات الشبابية، حسن خلف مدير مديرية الشباب والرياضة بالبحر الأحمر، ووسام فاروق مدير الإدارة العامة لأنشطة وفعاليات مراكز الشباب.

أشاد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، بمنافسات البطولة لمراكز شباب المحافظات الحدودية، في إطار حرص الوزارة على تقديم البرامج والأنشطة الرياضية، والخدمات الرياضية لجميع فئات المجتمع المصري وخاصة في المحافظات الحدودية، بهدف نشر السلوكيات الإيجابية بين الشباب والأجيال القادمة.

وأكد الوزير علي استمرار نهج الدولة المصرية من خلال الوزارة في تحقيق الاندماج الكامل بين الشباب من خلال تنفيذ العديد من البرامج والأنشطة التي تستهدف الشباب بكافة المحافظات وخاصة في المحافظات الحدودية، وتكثيف المشروعات والأنشطة المُقدمة لأبناء مصر من قاطنى المحافظات الحدودية، فى ضوء توجيهات القيادة السياسية بذلك.



جاءت نتائج بطولة السباحة الأولي لمراكز شباب المحافظات الحدودية كالتالي ؛ فوز محافظة البحر الأحمر بالمركز الأول ب 71 ميدالية ذهبية، 48 ميدالية فضية، 28 ميدالية برونزية، جنوب سيناء بالمركز الثاني ب 18 ذهبية، 26 فضية، و17 برونزية، وأسوان في المركز الثالث ب ذهبية واحدة، 7 ميداليات فضية، و25 برونزية، ومطروح ب 7 فضيات، و13ميدالية برونزية.

يذكر أن بطولة السباحة الأولي لمراكز شباب المحافظات الحدودية، أُقيمت بمشاركة 360 سباح من محافظات جنوب سيناء، شمال سيناء، البحر الاحمر، مطروح، أسوان، والوادى الجديد.