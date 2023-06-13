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الأربعاء 14 يونيو 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة لايت

زي النهاردة.. وفاة الإذاعية الكبيرة "صفية المهندس"

الاذاعية الكبيرة
الاذاعية الكبيرة "صفية المهندس"
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في مثل هذا اليوم 13 يونيو 2007، توفت الإذاعية الكبيرة "صفية المهندس".
 

ولدت صفية المهندس في 12 ديسمبر 1922  في حي العباسية بالقاهرة، وهي إبنة زكي بك المهندس، عميد كلية دار العلوم ونائب رئيس مجمع اللغة العربية، وهي شقيقة الفنان الكبير فؤاد المهندس.
 

حصلت على ليسانس الآداب قسم اللغة الإنجليزية، ثم عملت بالإذاعة المصرية عام 1947، وهي صاحبة البرنامج الشهير "إلى ربات البيوت" الذي كان له دورا كبيرا ومؤثرا في حياة المصريين الإجتماعية.
 

تزوجت من الإذاعي الشهير محمد محمود شعبان "بابا شارو"، وتولت رئاسة الإذاعة عام 1975، وكانت أول سيدة تتولى هذا المنصب.


بلغت سن التقاعد في عام 1982م إلا أنها أستمرت فى تقديم برامجها حتي وفاتها. 
 

تم أختيارها عضوا في مجلس أمناء اتحاد الإذاعة والتلفزيون عام 1999م، ثم عضوًا بمجلس الشورى وعضوًا بالمجلس القومي للفنون.

الإذاعية الكبيرة صفية المهندس في مثل هذا اليوم اتحاد الإذاعة والتلفزيون