ريال مدريد يخذل مبابي في أزمته مع باريس سان جيرمان

كشفت تقارير صحفية إسبانية، اليوم الثلاثاء، أن نادي ريال مدريد لا يعتزم استغلال أزمة النجم الفرنسي كيليان مبابي مع ناديه باريس سان جيرمان.

وأعلن مبابي، في بيان رسمي اليوم، أنه لا ينوي تفعيل بند تمديد عقده، الذي ينتهي بنهاية الموسم المقبل، ما تسبب في أزمة مع باريس سان جيرمان الذي قرر إما أن يجدد مبابي عقده أو يتم بيعه هذا الصيف مقابل 185 مليون يورو.

وأكدت تقارير صحفية، أن ريال مدريد لا يضع في حساباته إمكانية ضم مبابي هذا الصيف، مشيرة إلى أنه إدارة النادي الملكي تخطط لصفقة كبيرة في صيف 2024 وليس الآن، وأنها لن تغير استراتيجيتها في سوق الانتقالات من أجل مبابي.

ويرتبط مبابي بالانضمام إلى ريال مدريد في كل انتقالات صيفية وحاول النادي الملكي ضمه في بداية الموسم الماضي ولكن النجم الفرنسي جدد عقده مع باريس سان جيرمان في النهاية لمدة موسمين.