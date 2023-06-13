ads
الأربعاء 14 يونيو 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

ريال مدريد يخذل مبابي في أزمته مع باريس سان جيرمان

كيليان مبابي
كيليان مبابي
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

كشفت تقارير صحفية إسبانية، اليوم الثلاثاء، أن نادي ريال مدريد لا يعتزم استغلال أزمة النجم الفرنسي كيليان مبابي مع ناديه باريس سان جيرمان.

وأعلن مبابي، في بيان رسمي اليوم، أنه لا ينوي تفعيل بند تمديد عقده، الذي ينتهي بنهاية الموسم المقبل، ما تسبب في أزمة مع باريس سان جيرمان الذي قرر إما أن يجدد مبابي عقده أو يتم بيعه هذا الصيف مقابل 185 مليون يورو.

وأكدت تقارير صحفية، أن ريال مدريد لا يضع في حساباته إمكانية ضم مبابي هذا الصيف، مشيرة إلى أنه إدارة النادي الملكي تخطط لصفقة كبيرة في صيف 2024 وليس الآن، وأنها لن تغير استراتيجيتها في سوق الانتقالات من أجل مبابي.

ويرتبط مبابي بالانضمام إلى ريال مدريد في كل انتقالات صيفية وحاول النادي الملكي ضمه في بداية الموسم الماضي ولكن النجم الفرنسي جدد عقده مع باريس سان جيرمان في النهاية لمدة موسمين.

كيليان مبابي ريال مدريد باريس سان جيرمان