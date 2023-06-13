تنفيذا لتوجيهات السيسي.. محافظ كفر الشيخ: توفير أثاث وأجهزة كهربائية لمنزل الطالبة منة الله

استقبل، اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، وعمرو البشبيشي، نائب محافظ كفر الشيخ، أسرة الطالبة منة الله عماد، الأولى على مستوى المحافظة، في الشهادة الإعدادية، مؤكدًا سعادته بتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بدعم منة الله، اجتماعيًا وتعليميًا، وحسن استقبال مؤسسة حياة كريمة لها، والأكاديمية الوطنية، لمنة الله وأسرتها.



وأضاف محافظ كفر الشيخ، عقب ظهور نتيجة الإعدادية، تواصل مع الأوائل وأسرهم، لتهنئتهم لتفوقهم، مشيرًا إلى أن منة الله مرت بظروف صعبة، إلا أنها مصممة على النجاح، وتمكنت من مواجهة الحياة، وتأقلمت مع تلك الظروف، بمنزل بلا أثاث، وواجهت حياة أسرتها بمزيد من الاجتهاد والتفوق، وجاءت مبادرة الرئيس سريعًا بدعم الطالبة اجتماعيًا وتعليميًا.



وأكد أن والدة منة الله، لم تكن تتوقع الاستجابة السريعة من الرئيس، مشيرًا أن هناك عدد من المشاركات المجتمعية تواصلت لمساعدة الطالبة، إضافة لإجماع أجهزة الدولة لمساعدة منة، وتم تجهيز أثاث المنزل، إضافة إلى الأجهزة الكهربائية، بالإضافة للمبادرة الرئاسية لاستكمال حياتها اجتماعيا وتعليميا، مثلها مثل المكافحين أمثالها، فالدولة بأجهزتها بتوجيهات الرئيس مهتمة ببنتنا، لأحداث رد فعل لتفوقها، مؤكدًا أن التواصل مستمرة مع منة الله، في كل مشكلة تواجهها.



ومن جانبها أعربت،منة الله وأسرتها عن شكرهم للرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، للاستجابة السريعة والدعم المقدم لها ولأسرتها، كما عبرت عن سعادتها بالاتصال الهاتفي من السيدة انتصار السيسي، قرينة الرئيس، وما شعرت به من كلمات من أم لأبنتها تدعمها وتشجعها، وتشعرها بمكانتها، وتلك الكلمات ستدفعها لمزيد من التفوق، لتكون مواطنة تبذل كل مافي طاقتها في سبيل وطنها، لأن التقدير من الرئيس وزوجته، لا يمكن وصف أثره عليه وعلى أسرتها.



كما عبرت، منة الله وأسرتها عن سعادتهم بحسن استقبال محافظ كفر الشيخ لها، وما قدمه من دعم لها، وتوفير أثاث يليق بحياة كريمة لأسرتها، وأجهزة كهربائية، موجهة الشكر لكل من ساهم في دعمها بدءا من الرئيس وحرمه، ومؤسسة حياة كريمة، والأكاديمية الوطنية، ومحافظ كفر الشيخ.

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