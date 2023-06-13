محمد بن زايد يبحث مع الرئيس الانتقالي لتشاد "العلاقات الثنائية"

استقبل الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات، محمد إدريس ديبي الرئيس الانتقالي لجمهورية تشاد.

وتباحث الطرفان مختلف جوانب العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين، وسبل تنميتها والارتقاء بها لمصلحة شعبيهما، إضافة إلى عدد من القضايا الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك.

وأكد الجانبان الحرص المشترك على تعزيز العلاقات بين الإمارات وتشاد، بما يخدم التنمية فيهما، خاصة أن البلدين يمتلكان العديد من فرص التعاون في مجالات الاقتصاد والتجارة والطاقة المتجددة والأمن الغذائي والخدمات اللوجستية وغيرها.

ومن جانبه عبّر محمد إدريس ديبي، عن تقديره لدعم الإمارات لبلده، خاصة على المستوى التنموي، وأثنى على نهج رئيس دولة الإمارات في تعزيز السلام والاستقرار إقليميًا ودوليًا.