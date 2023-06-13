ads
الأربعاء 14 يونيو 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

محمد بن زايد يبحث مع الرئيس الانتقالي لتشاد "العلاقات الثنائية"

جانب من اللقاء
جانب من اللقاء
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

استقبل الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات، محمد إدريس ديبي الرئيس الانتقالي لجمهورية تشاد.

وتباحث الطرفان مختلف جوانب العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين، وسبل تنميتها والارتقاء بها لمصلحة شعبيهما، إضافة إلى عدد من القضايا الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك.

وأكد الجانبان الحرص المشترك على تعزيز العلاقات بين الإمارات وتشاد، بما يخدم التنمية فيهما، خاصة أن البلدين يمتلكان العديد من فرص التعاون في مجالات الاقتصاد والتجارة والطاقة المتجددة والأمن الغذائي والخدمات اللوجستية وغيرها.

ومن جانبه عبّر محمد إدريس ديبي، عن تقديره لدعم الإمارات لبلده، خاصة على المستوى التنموي، وأثنى على نهج رئيس دولة الإمارات  في تعزيز السلام والاستقرار إقليميًا ودوليًا.

محمد بن زايد الامارات محمد إدريس ديبي