أندية الأدب بقصور الثقافة.. كيانا مستقلا يمارس من خلاله الأدباء نشاطهم في حرية دون تحيز

جاءت فكرة انشاء الهيئة العامة لقصور الثقافة منذ البداية لتكون منبر الجماهير في الأساس والانتشار في جميع إنحاء الجمهورية، وتزويدها بكافة الامكانيات المتاحة حتى تصل الى اكبر قدر ممكن وإتاحة الفرصة للادباء والمثقفين من التواجد وإبداء ارائهم ومقترحاتهم في كل مناحي الحياة، وذلك من اجل اعلاء كلمة الوطن والتركيز على تمكين ادباء الأقاليم من ممارسة أعمالهم بكل حرية دون تحيز.

ومن هنا جاءت فكرة انشاء نوادي الادب بقصور الثقافة المتواجدة في كل المحافظات بجميع الفروع التابعة للهيئة العامة لقصور الثقافة، لتكون كيانا مستقلا بذاته يمارس من خلاله الادباء وهواة الادب في كل موقع ثقافي بالهيئة نشاطهم في حرية دون تحيز لجنس ادبي معين أو إتجاه فكري على حساب الاتجاهات الأخرى.



ووضعت الهيئة العامة لقصور الثقافة أهدافا تسعى للوصول إليها كان اولها هو اكتشاف المواهب الادبية الجديدة وصقلها وتنميتها في كافة المجالات الادبية والنقدية المتنوعة وتثقيف الجمهور ثقافة ادبية رفيعة.



وتنقسم أندية الادب الى اندية فرعية واخرى مركزية فالاندية الفرعية تُشكل في كل موقع ثقافي على حدة وتتكون من 11 عشر اديبا على الأقل، في حين أن عضوية نادي الأدب الفرعي تنقسم إلى عضوية عاملة تمنح لكل اديب مصري يمارس الابداع الادبي وغيرها من الاشتراطات الاخرى التي لابد وأن تكون فيه حتى يكون مؤهلا لهذه المهمة منها ان يكون قد صدر له كتاب واحد على الأقل في احدى هيئات وزارة الثقافة، اضافة الى صدور كتاب واحد على الأقل في احدى دور النشر الخاصة.



الجمعية العمومية لنادي الأدب لا تقل ايضا عن 11 عضوا من الأعضاء العاملين بالنادي تجتمع في كل عام مرة في دورتها العادية لمناقشة الميزانية وخطة النشاط واجراء انتخابات مجلس الادارة في حال انتهاء دورة المجلس.



يتمتع العضو المنتسب باندية الأدب بحق المشاركة في انشطة نادي الادب وتمثيله في الندوات ومؤتمر اليوم الواحد الذي تنفذه قصور الثقافة بالأقاليم، إضافة إلى التقدم بأعماله إلى النشر الإقليمي، ولا يحق له تمثيل ناديه في المؤتمر الادبي العام أو المؤتمرات الإقليمة، ولا يحق له الترشح لعضوية مجلس الإدارة.



بينما نادي الأدب المركزي هو نادي الادب الرئيسي في الفرع الثقافي مدة دورته عامان ولا يجوز الاستمرار في عضوية مجلس ادارته اكثر من عامين متتاليين ويتم اعتماده وتشكيليه بقرار من مدير الفرع الثقافي بعد الأنتهاء من إجراء انتخابات اندية الأدب الفرعية المعتمدة من مدير عام الفرع الثقافي.



يقدم اعضاء نادي الأدب المركزي الخطة الدورية لنشاط النادي والإشراف على تنفيذها ووضع الميزانية الملائمة لها، وتحديد موعد ومكان النشاط الأدبي بعد التنسيق مع نادي الأدب المركزي على أن تراعي هذه الخطة ضوابط العمل الأدبي والخطة العامة للهيئة ويجوز للعضو المنتسب المشاركة في أنشطة النادي تمثيله في الندوات والمؤتمرات الأدبية التي يُرشح للمشاركة فيها.