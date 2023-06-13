ads
الأربعاء 14 يونيو 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

محافظ كفر الشيخ يناقش 22 طلبا خلال لقاء المواطنين

من بينها تقديم خدمات طبية لعدد من المرضى وادراج مدرسة وصرف لقرية

محافظ كفرالشيخ خلال
محافظ كفرالشيخ خلال لقاء المواطنين
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

استقبل، اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، 22 مواطنًا من أبناء المحافظة، خلال لقاء المواطنين، بالقاعة الكبرى بديوان عام المحافظة، وبحضور عمرو البشبيشي، نائب محافظ كفر الشيخ، واللواء تامر سعيد، السكرتير العام، واللواء عبد الغفار الديب، السكرتير المساعد، وعماد شعلان، مدير إدارة خدمة المواطنين، ووكلاء الوزارات ورؤساء المدن .

وجه محافظ كفر الشيخ بسرعة الانتهاء من طرح مدرسة للتعليم الأساسي بكفر عسكر التابعة لمركز كفر الشيخ، خلال 3 شهور، كما وجه وكيل وزارة الزراعة، ووكيل وزارة الري بحل مشكلة نقص المياه للمتضررين من أهالي ومزارعي قرية سيدي نصر بمركز كفر الشيخ، وتوجيه شركة مياه الشرب، لمعاينة بعض منازل قرية كفر عسكر، لإدراجها ضمن مشروع الصرف الصحي، في إطار برنامج حياة كريمة.

ووجه محافظ كفر الشيخ، وكيل وزارة الصحة بإجراء الفحوصات اللازمة ل3 مواطنين، واتخاذ الإجراءات الطبية، بدءًا من الغد، لتقديم كافة الخدمات الطبية، مابين جراحة مناظير وقدم سكري، وباطنة، كما وجه وكيل وزارة القوى العاملة لإجراء حصر للوظائف المتاحة لذوي الإحتياجات الخاصة للشركات والمصانع الخاصة بالمحافظة، لتوفير فرص عمل لهم.

كما وجه ،بالتنسيق مع الدكتور عبدالرازق دسوقي، رئيس جامعة كفر الشيخ، لمريض يعاني من أمراض القلب، لتقديم الخدمات الطبية له، كما وجه وكيل وزارة الصحة، بمتابعة الحالة، كما وجه إدارة شئون المجتمع لبحث بعض الحالات الملحة مابين سكن كريم، ومصادر دخل.

IMG-20230613-WA0024
IMG-20230613-WA0024
IMG-20230613-WA0025
IMG-20230613-WA0025
IMG-20230613-WA0027
IMG-20230613-WA0027
جامعة كفر الشيخ عمرو البشبيشى نائب محافظ كفر الشيخ محافظ كفرالشيخ كفر الشيخ لقاء المواطنين بكفرالشيخ