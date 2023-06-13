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الأربعاء 14 يونيو 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

رياض محرز على رادار نادي الاتحاد السعودي

رياض محرز
رياض محرز
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أكدت تقارير صحفية فرنسية إلى رغبة نادي اتحاد جدة للتعاقد مع صفقة من العيار الثقيل من أوروبا، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وذكرت التقارير إلى أن الجزائري رياض محرز نجم مانشستر سيتي أصبح على رادار نادي الاتحاد بعد التعاقد مع كريم بنزيما من ريال مدريد وقرب التوصل لاتفاق رسمي مع مواطنه نجولو كانتي.

وكانت عدة تقارير صحفية أوضحت أن الاتحاد، يجهز عرضا مغريا للدولي الجزائري يساوي 3 أضعاف راتبه مع مانشستر سيتي.

من جهة أخرى، يخطط نادي أهلي جدة لتقديم عرض رسمي إلى رياض محرز قريبا، ساعيا إلى قطع الطريق على محاولات الأندية الأخرى لضمه خلال الميركاتو الحالي.

اتحاد جدة الانتقالات الصيفية كريم بنزيما